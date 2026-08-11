Ismét csúcson a magyar tőzsde: hatalmasat kaszált, aki ebben tartotta a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1316 pontos, 0,89 százalékos emelkedéssel 149 903,82 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a forgalom átlag fölött alakult, a BUX kifejezetten jól teljesített, míg az európai tőzsdék óvatosabban emelkedtek, az amerikai piacokon pedig oldalazás látható.

A szakértő úgy véli, hogy a befektetők a nemzetközi kockázatokat kerülve az eddig alulértékeltebb magyar piac felé fordultak. A vezető részvények közül történelmi maximumon zárt a Mol, valamint a Richter is jelentősen emelkedett - tette hozzá.

A Mol 140 forinttal, 2,98 százalékkal 4844 forintra erősödött, 5,7 milliárd forintos forgalomban.

140 forinttal, 2,98 százalékkal 4844 forintra erősödött, 5,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 0,28 százalékkal 46 130 forintra csökkent, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki.

ára 130 forinttal, 0,28 százalékkal 46 130 forintra csökkent, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2620 forintra nőtt, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

árfolyama 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2620 forintra nőtt, forgalma 1,2 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 250 forinttal, 1,95 százalékkal 13 040 forintra emelkedett, a részvények forgalma 5,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9705,52 ponton zárt kedden, ez 44,74 pontos, 0,46 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.