Tűz pusztít a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye közelében: erre figyelmeztetnek a hatóságok

A görög fővárostól, Athéntől délkeletre hétfőn újra felcsaptak a lángok heves széllökések kíséretében, amelyek sebessége elérte az óránkénti 70 kilométert - számolt be a helyi tűzoltóság. A hatóságok az oltásra mintegy 172 tűzoltót és mintegy negyven járművet vezényeltek a helyszínre Kuvaraszban, a fővárostól 60 kilométerre, Attika régióban - közölte a tűzoltóság az X-en. Két tűzoltó repülőgép és négy helikopter is részt vesz a műveletben - tették hozzá.

A polgári védelem elrendelte a Kuvarasz közelében fekvő Ájiosz Sztilianosz település kiürítését is. Az ERT News közszolgálati hírcsatorna szerint a repülőgépek és a helikopterek nehezen tudnak átrepülni a katasztrófa sújtotta terület felett a folyamatosan változó irányú széllökések miatt.

Ez a második tűzvész Athén közelében ezen a nyáron, miután tíz nappal ezelőtt a görög fővárostól északnyugatra tűz ütött ki, amely több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdőt, cserjést és mezőgazdasági területet pusztított el. Akkor az óránkénti 130 kilométeres sebességű széllökések miatt a lángokat csupán öt nap múlva sikerült megfékezni. Egy helikopter legénységének két tagja életét vesztette, amikor a lángok elleni küzdelemben összeütköztek egy másik helikopterrel.

Görögország továbbra is legmagasabb szintű riadókészültségben van, szombaton több régiót is a tűzveszélyt jelző ötös skála 4-es fokozatába soroltak. Szakértők felhívták a figyelmet az elmúlt évtizedben az Attika régiót sújtó tűzvészek súlyosságára, Athén is ebben a térségben helyezkedik el. A 2017 és 2026 közötti időszakban a régió teljes erdőterületének 42 százaléka égett le 15 nagy tűzvészben. Ez az arány a fővárostól nyugatra fekvő Nyugat-Attika erdeiben akár elérhette a 64 százalékot is.