2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Görögország, Athén. A Parthenon, Hérodos Atticus színháza, Hérodos Atticus ódiuma és az Erechtheum.
Utazás

Tűz pusztít a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye közelében: erre figyelmeztetnek a hatóságok

MTI
2026. augusztus 10. 12:16

A görög fővárostól, Athéntől délkeletre hétfőn újra felcsaptak a lángok heves széllökések kíséretében, amelyek sebessége elérte az óránkénti 70 kilométert - számolt be a helyi tűzoltóság. A hatóságok az oltásra mintegy 172 tűzoltót és mintegy negyven járművet vezényeltek a helyszínre Kuvaraszban, a fővárostól 60 kilométerre, Attika régióban - közölte a tűzoltóság az X-en. Két tűzoltó repülőgép és négy helikopter is részt vesz a műveletben - tették hozzá. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A polgári védelem elrendelte a Kuvarasz közelében fekvő Ájiosz Sztilianosz település kiürítését is. Az ERT News közszolgálati hírcsatorna szerint a repülőgépek és a helikopterek nehezen tudnak átrepülni a katasztrófa sújtotta terület felett a folyamatosan változó irányú széllökések miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a második tűzvész Athén közelében ezen a nyáron, miután tíz nappal ezelőtt a görög fővárostól északnyugatra tűz ütött ki, amely több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdőt, cserjést és mezőgazdasági területet pusztított el. Akkor az óránkénti 130 kilométeres sebességű széllökések miatt a lángokat csupán öt nap múlva sikerült megfékezni. Egy helikopter legénységének két tagja életét vesztette, amikor a lángok elleni küzdelemben összeütköztek egy másik helikopterrel.

Görögország továbbra is legmagasabb szintű riadókészültségben van, szombaton több régiót is a tűzveszélyt jelző ötös skála 4-es fokozatába soroltak. Szakértők felhívták a figyelmet az elmúlt évtizedben az Attika régiót sújtó tűzvészek súlyosságára, Athén is ebben a térségben helyezkedik el. A 2017 és 2026 közötti időszakban a régió teljes erdőterületének 42 százaléka égett le 15 nagy tűzvészben. Ez az arány a fővárostól nyugatra fekvő Nyugat-Attika erdeiben akár elérhette a 64 százalékot is.

Még nincs vége! Kíméletlen erdőtüzek pusztítanak világszerte: emberek tízezreit kellett evakuálni, az oltás még tart
EZ IS ÉRDEKELHET
Még nincs vége! Kíméletlen erdőtüzek pusztítanak világszerte: emberek tízezreit kellett evakuálni, az oltás még tart
Andalúziában nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, a Kanada nyugati részén fekvő Brit Columbia tartományban pedig 20 ezer embert evakuáltak.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #nyaralás #tűzoltók #katasztrófa #tűz #görögország #erdőtűz #széllökések #evakuálás #szélsőséges időjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:01
20:30
20:03
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 10.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 10.
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
2026. augusztus 10.
Lehullt a lepel a nagy fogyástévhitről: ezt rengeteg magyar rosszul tudta eddig
2026. augusztus 10.
Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 10. hétfő
Lőrinc
33. hét
Augusztus 10.
A biodízel nemzetközi napja
Augusztus 10.
Lusta nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Kész, ennyi volt: végleg lehúzhatják a rolót ezek a balatoni helyek, nincs többé menekülőút
2
7 napja
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
3
2 hete
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
4
1 hete
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban
5
7 napja
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 19:01
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 18:01
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 10. 20:32
Súlyos árat fizethet, aki lebetonozta az udvarát: ezt sok magyar nem is tudja