Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 25.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 25., szombat.

Névnap

Kristóf, Jakab

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. július 24.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 6, 8, 17, 22

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 17 db

4-es találat: 36 db

3+2-as találat: 37 db

3+1-as találat: 863 db

2+2-es találat: 481 db

3-as találat: 1915 db

1+2-es találat: 2511 db

2+1-es találat: 11820 db



OTP: 45380 Ft

MOL: 4474 Ft

RICHTER: 11630 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.26: Délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában többórás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29, 34 fok valószínű.

2026.07.27: Általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg jellegű fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-változás jelentkezhet. (2026.07.24)

Akciók

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