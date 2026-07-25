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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 25.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 25.)

Pénzcentrum
2026. július 25. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 25., szombat.

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CHF: 388.08 Ft
GBP: 423.1 Ft
USD: 317.51 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 24.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>4, 6, 8, 17, 22</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 17 db<br> 4-es találat: 36 db<br> 3+2-as találat: 37 db<br> 3+1-as találat: 863 db<br> 2+2-es találat: 481 db<br> 3-as találat: 1915 db<br> 1+2-es találat: 2511 db<br> 2+1-es találat: 11820 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45380 Ft
MOL: 4474 Ft
RICHTER: 11630 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.26: Délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában többórás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29, 34 fok valószínű.

2026.07.27: Általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg jellegű fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-változás jelentkezhet. (2026.07.24)

Akciók

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