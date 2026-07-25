Csődvédelmet kért a pénzügyi nehézségekkel küzdő Varta.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 25.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 25., szombat.
Névnap
Kristóf, Jakab
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.26: Délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában többórás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29, 34 fok valószínű.
2026.07.27: Általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg jellegű fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-változás jelentkezhet. (2026.07.24)
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