Ma még kitart a kellemes nyári idő, a hétvégén azonban visszatér a kánikula.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 14.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. augusztus 14., péntek.
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Friss hírek
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- Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.15: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomolyfelhő a délkeleti, keleti országrészben képződhet. A délies szél helyenként megélénkül. A minimum 7 és 20, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
2026.08.16: Többnyire derült, napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem valószínű. A déli szél megélénkül. A hajnali 10, 22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.08.13)
Akciók
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