Napokra felborul Budapest közlekedése a nemzeti ünnep miatt: itt a teljes lista, így közlekedhetsz a fővárosban

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től, szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik: átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

A BKK azt írja, hogy az autósforgalomban korlátozásra kell számítani továbbá a Budai vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. Utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább, hajnali fél 3-ig járnak.

Az augusztus 20-án megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben közlekednek a belvárost elérő kötöttpályás járatok (villamosok, metrók) és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve.

Az éjszakába nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és margitszigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, kb. hajnali fél 3-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a margitszigeti 26-os autóbusz kb. hajnali 2 óráig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják.

A Budai várban található Mesterségek Ünnepe rendezvény az M2-es metró, majd a Széll Kálmán térről sűrűbben induló 16A autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Vár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló, nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér a Dísz tér között közlekednek sűrűbben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek Utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.

A Várkertnél megrendezett Magyar Ízek Utcája fesztivál Óbuda felől a Clark Ádám térig közlekedő villamosokkal, a XI. és a II. kerület felől a Döbrentei tér érintésével közlekedő villamosokkal közelíthető meg optimálisan. 21-én délutántól, a Lánchídon közlekedő autóbuszokkal is elérhető a Clark Ádám tér.

EZ IS ÉRDEKELHET Magyarország tortája 2026: kihirdették a győzteseket, itt lehet megkóstolni a tortákat hamarosan Rögös túró és tejföl adja az ország tortája 2026-os ízvilágának alapját. Mutatjuk a győztes süteményeket.

A margitszigeti programok a sűrűbben közlekedő 26-os autóbuszokkal, valamint a 4-es, 6-os villamossal érhetők el. 20-án este, a Margit híd korlátozása miatt a szigetre tartó autóbuszra a Göncz Árpád városközpontnál lehet felszállni, mely az M3-as metróval és az 1-es villamossal is megközelíthető. A Műegyetem rakparton tartandó koncertek látogatóinak a BKK az M4-es metrót ajánlja, amely az esti időszakokban sűrűbben közlekedik.

Az ünnepi időszakban a BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek. Valós idejű információk a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban.

Változások a hidak gyalogosforgalmában

A budapesti hidakon szintén korlátozzák a gyalogosforgalmat, az alábbiak szerint:

Lánchíd: augusztus 15-én, reggeltől augusztus 21-én, pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják. Augusztus 20-án 19 órától a gyalogos forgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után át lehet kelni gyalog a Lánchídon.

Margit híd: augusztus 17-én, hétfőn reggel lezárják a Margit híd járdáit, a gyalogosok a szélső sávban haladhatnak. Augusztus 20-án 17 órától a Margit hidat teljes szélességében és a Margitsziget déli kihajtóját lezárják.

Közúti közlekedési változások

A fontosabb forgalomkorlátozások az alábbiak:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Március 15. tér (Erzsébet tér) között augusztus 14-én, pénteken 17 órától 24-én, hétfőn hajnali 6 óráig; 20-án, csütörtökön a Közraktár utca és a Dráva utca között lesz zárás;

lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd (Pázmány Péter sétány) és a Margit híd (Üstökös utca) között augusztus 15-től, szombattól 22-én, pénteken 22 óráig;

lezárják a Lánchidat augusztus 15-én, szombaton 4:30-tól 21-én, pénteken 12 óráig;

korlátozások lesznek a Budai vár területén augusztus 15-től, szombattól 25-ig, keddig;

korlátozások lesznek a Budai vár területén augusztus 15-től, szombattól 25-ig, keddig; lezárják a Műegyetem rakpartot augusztus 15-től, szombattól 22-én, szombaton 20 óráig;

lezárják a Lánchíd utcát és a Várkert rakpartot augusztus 19-től, szerdától 23-án, vasárnap 16 óráig;

korlátozhatják augusztus 20-án, csütörtök délelőtt a Kossuth Lajos tér mellett a Dunán megrendezendő légiparádé miatt a felső rakpartokat is;

korlátozhatják augusztus 20-án, csütörtök délelőtt a Kossuth Lajos tér mellett a Dunán megrendezendő légiparádé miatt a felső rakpartokat is; korlátozzák augusztus 20-án, csütörtökön 16 órától 23 óráig a Szent Jobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalmát;

lezárják augusztus 20-án, csütörtökön várhatóan 17 órától kb. 22:30-ig a Margit hidat;

lezárják augusztus 20-án, csütörtökön várhatóan 19 órától kb. 22:15-ig az Erzsébet hidat;

az augusztus 20-i esti ünnepség idején korlátozhatják továbbá a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát.

Közösségi közlekedési változások

A Lánchíd zárásához kapcsolódó változások az alábbiak szerint alakulnak:

a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 910-es autóbuszok augusztus 15-től, szombattól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig mindkét irányban módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek;

a 178-as autóbusz augusztus 15-től, szombattól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik;

a 216-os autóbusz augusztus 15-től, szombattól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Dísz tér és a Batthyány tér között közlekedik;

a 922-es, a 922B, a 966-os és a 988-as autóbuszok augusztus 15-én éjszakától augusztus 21-én reggelig a Bem rakpart – Margit híd – Bajcsy-Zsilinszky út érintésével közlekednek.

A Budai Vár korlátozása idején:

a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek, augusztus 15-19. között, illetve 24-én és 25-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig, míg augusztus 20-23. között a Széll Kálmán tértől a Bécsi kapu térig közlekednek;

a 16-os autóbusz augusztus 15-25. között nem közlekedik, helyette a Széll Kálmán térről induló 16A és a 15-21-e között a Batthyány térről induló, 21-e délutántól ismét a Deák Ferenc térről induló 216-os buszok sűrűbben indulnak

A Magyar Ízek Utcája rendezvényhez kapcsolódóan a Lánchíd utca és a Várkert rakpart lezárása idején:

a 19-es villamos augusztus 19-től, szerdától augusztus 23-án, vasárnap délelőttig a Kelenföldi pályaudvar és a Széll Kálmán tér, valamint a Bécsi út / Vörösvári út és a Clark Ádám tér (Jégverem utca) között közlekedik;

a 41-es villamos augusztus 19-től, szerdától augusztus 23-án, vasárnap délelőttig a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik.

A Kossuth Lajos téri rendezvényekhez kapcsolódóan:

a 2-es és a 23-as villamosok augusztus 18-án, kedden, valamint augusztus 19-án, szerdán 22 óráig rövidített útvonalon, a déli végállomásuk és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek. Augusztus 19-én, szerdán 22 órától üzemzárásig csak a déli végállomásuk és a Boráros tér között közlekednek; augusztus 20-án és 21-én a villamosok egész nap a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek;

a 2B villamos az ünnepi korlátozások és a zajló, Könyves Kálmán körúti vágányfelújítás miatt augusztus 18-án és 19-én a belvárosi szakaszon nem közlekedik, helyette a sűrűbben induló 2-es villamossal lehet utazni, mely az ezeken a napokon módosított útvonalú 51-es pótlóbusszal is elérhető.

A 2B villamos augusztus 20-án és 21-én egész nap Pesterzsébet és a Március 15. tér között közlekedik.

A Műegyetem rakpart zárásakor:

A Műegyetem rakpart zárásakor: augusztus 15-22. között a 107-es autóbusz az Infopark felé terelve, a Budafoki úton jár.

Így közlekedhetsz a tűzijáték előtt és után

A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai.

A Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és margitszigeti rendezvények miatt az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, kb. hajnali fél 3-ig lehet utazni, a nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a margitszigeti 26-os autóbusz kb. hajnali 2 óráig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják.

Jelentős forgalomkorlátozásra számíthatnak a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen belül.

Az esti tűzijátékot megelőzően a közúti, a közösségi közlekedési és a gyalogos forgalom elől is lezárják a Margit hidat, a Lánchidat és az Erzsébet hidat továbbá szükség esetén korlátozhatják a Szabadság híd és a Szent Gellért rakpart közúti forgalmát is. Így további módosításokra kell számítani a belvárost és a hidakat érintő közösségi közlekedési járművek forgalmában.