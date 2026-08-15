Befejezi az olasz focistalegenda: nincs tovább, szögre akasztja a cipőt

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Tizenhét évnyi profi pályafutás után bejelentette visszavonulását Ciro Immobile, az olasz válogatottal Európa-bajnok, Aranycipős labdarúgó. A hírt jelenlegi klubja, a Paris FC közölte pénteken.
A támadó idén februárban érkezett a francia élvonalba a Bolognától, és azóta tizenkét bajnoki mérkőzésen kétszer talált a hálóba. Döntését azzal indokolta, hogy a futballpályán eltöltött közel két évtized után a jövőben a szeretteivel szeretne minél több időt tölteni.
Pályafutása során összesen 599 klubmérkőzésen lépett pályára, amelyeken 306 gólt szerzett. Karrierje legmeghatározóbb időszakát a Laziónál töltötte, ahol nyolc szezon alatt 340 találkozón 207 alkalommal volt eredményes, amivel a római egyesület történetének legeredményesebb játékosává vált. A csapattal egy Olasz Kupát és két Olasz Szuperkupát nyert. Négyszer lett a Serie A gólkirálya, hat évvel ezelőtt, 2020-ban pedig – Gonzalo Higuaín rekordját beállítva – 36 góllal az európai Aranycipőt is elhódította.
Az olasz nemzeti csapatban 57 alkalommal kapott lehetőséget, ezeken 17 gólt szerzett. Tagja volt a 2021-ben megrendezett, olasz győzelemmel végződő Európa-bajnokságon szereplő keretnek, a tornasikerhez két találattal járult hozzá.
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Immobile gazdag karrierje során hazájában a Lazio mellett játszott a Juventus, a Pescara, a Genoa és a Torino színeiben, légiósként pedig megfordult a német Borussia Dortmund, a spanyol Sevilla, valamint a török Beşiktaş együttesében is.
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