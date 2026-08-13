Mikor a legolcsóbb Mexikó? Eláruljuk, mikor érdemes Mexikóba utazni

Egy mexikói utazás nagy szervezést és komoly költségtervezést igényel. Nem elég azt tudni, mikor a legolcsóbb Mexikó, mivel az ár mellett más is befolyásolja, hogy mikor érdemes Mexikóba menni. Ebben a cikkben segítünk kiigazodni a legfontosabb szempontok között mindazoknak, akik olcsón szeretnék megszervezni a mexiói nyaralásukat.

Mexikó sokak nyaralós bakancslistáján szerepel, de valószínűleg nagyon eltérő okokból: van, aki Cancún vagy Tulum tengerpartja miatt menne, más Mexikóvárost, Oaxacát vagy a maja romokat nézné meg, és olyan is van, aki egy hosszabb körutazást tervez. Bármelyik típusú útnál fontos, hogy már a legelején felmérjük a lehetőségeket, és megkeressük az igényeinkhez illő időszakot. Az alábbiakban végigvesszük, mi minden befolyásolhatja, hogy Mexikóba mikor érdemes menni.

Miért népszerű Mexikó? Amit Mexikóról utazás előtt érdemes tudni

Mexikó rengeteg turista számára vonzó célpont, mert egyetlen országon belül nagyon különböző utazásokat lehet tervezni. Cancún, a Riviera Maya, Playa del Carmen és Tulum sokaknak a karibi tengerpartot, a resortokat és az all inclusive nyaralást jelenti, míg Mexikóváros vagy Oaxaca inkább városnézésről, gasztronómiáról, piacokról, múzeumokról és történelmi helyszínekről szól.

Ez azért is lényeges, mert az ideális utazási időpont sem egységes, nem olyan egyszerű tehát eldönteni, hogy mikor érdemes Mexikóba utazni. Egy tengerparti nyaralásnál sokat számít, mennyire esős, párás vagy viharos az adott időszak, míg egy városnézős útnál a hőmérséklet, a programok és a helyi események lehetnek fontosabbak. Mexikó ráadásul nemcsak strandokból áll: 36 UNESCO világörökségi helyszíne van, köztük régészeti területekkel, történelmi városokkal és természeti látnivalókkal. Emiatt Mexikónál az időzítést mindig az úti cél, az időjárás és az árak együttese alapján érdemes mérlegelni.

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Mexikó időjárása: mikor érdemes Mexikóba utazni?

Mexikó időjárásáról csak óvatosan lehet országos választ adni, mert nagy területű, változatos fekvésű országról van szó. Általános kiindulópontként a legtöbb népszerű mexikói célpontnál ezekkel az időszakokkal érdemes számolni:

Novembertől áprilisig/májusig sok helyen szárazabb, kellemesebb az idő, ezért ez a klasszikusabb utazási időszak. A tengerparti nyaralásoknál ez különösen vonzó lehet, de a jobb idő jellemzően nagyobb kereslettel is együtt jár.

sok helyen szárazabb, kellemesebb az idő, ezért ez a klasszikusabb utazási időszak. A tengerparti nyaralásoknál ez különösen vonzó lehet, de a jobb idő jellemzően nagyobb kereslettel is együtt jár. Késő tavasztól őszig több régióban melegebb, párásabb és csapadékosabb lehet az idő. Ez nem azt jelenti, hogy végig esik az eső, inkább azt, hogy gyakoribbak lehetnek a záporok, zivatarok, és kevésbé kiszámítható a napi program.

több régióban melegebb, párásabb és csapadékosabb lehet az idő. Ez nem azt jelenti, hogy végig esik az eső, inkább azt, hogy gyakoribbak lehetnek a záporok, zivatarok, és kevésbé kiszámítható a napi program. Június és november között a tengerparti térségekben a trópusi viharok esélyével is számolni kell. Ez nem jelenti azt, hogy ezekben a hónapokban ne lehetne utazni, de az időjárás kevésbé kiszámítható, ezért nagyobb rugalmasságra lehet szükség.

a tengerparti térségekben a trópusi viharok esélyével is számolni kell. Ez nem jelenti azt, hogy ezekben a hónapokban ne lehetne utazni, de az időjárás kevésbé kiszámítható, ezért nagyobb rugalmasságra lehet szükség. Május és november átmeneti jellegű hónapok, amikor régiótól függően még vagy már kedvezőbb lehet az idő, miközben a téli főszezonnál kisebb a tömeg. Aki azt mérlegeli, mikor érdemes Mexikóba menni, annak ezekben a hónapokban különösen érdemes célpontra szabottan ellenőriznie az időjárási kockázatokat.

Esős évszak és hurrikánszezon: ezért lehet olcsóbb az utazás

Az olcsóbb mexikói időszakok egy része azért kedvezőbb árú, mert melegebb, párásabb és csapadékosabb hónapokra esik. Ez nem jelenti azt, hogy egész nap esik az eső, inkább gyakoribb záporokra, zivatarokra és kevésbé kiszámítható időjárásra kell készülni.

A hurrikánszezon főleg tengerparti utazásnál fontos szempont. Az atlanti hurrikánszezon június 1-jétől november 30-ig, a keleti csendes-óceáni hurrikánszezon május 15-től november 30-ig tart. Ebben az időszakban érdemes rugalmasan foglalni, indulás előtt követni az előrejelzéseket, és olyan utasbiztosítást választani, amely időjárási fennakadások esetén is segítséget nyújthat.

Mexikói szezonok: mikor a legolcsóbb Mexikó?

Ahogy az időjárással kapcsolatban, úgy azt illetően sincs egyetlen általános érvényű válasz, hogy mikor a legolcsóbb Mexikó. Az árakat az időjárás, a nemzetközi kereslet, az ünnepek, a helyi események és az úti cél típusa együtt mozgatja.

Május–június: sok helyen már vége a téli főszezonnak, de még nem feltétlenül érkezett meg a legcsapadékosabb, legkockázatosabb időszak. Ár–időjárás szempontból ez jó kompromisszum lehet, különösen akkor, ha rugalmasan tudunk úti célt és dátumot választani.

sok helyen már vége a téli főszezonnak, de még nem feltétlenül érkezett meg a legcsapadékosabb, legkockázatosabb időszak. Ár–időjárás szempontból ez jó kompromisszum lehet, különösen akkor, ha rugalmasan tudunk úti célt és dátumot választani. Szeptember–november: több helyen alacsonyabb lehet a kereslet, ezért jobb szállás- vagy csomagajánlatok jelenhetnek meg. Cserébe az időjárás bizonytalanabb, főleg a tengerparti térségekben, ezért ilyenkor különösen nem mindegy, hogy pontosan hová mennénk.

több helyen alacsonyabb lehet a kereslet, ezért jobb szállás- vagy csomagajánlatok jelenhetnek meg. Cserébe az időjárás bizonytalanabb, főleg a tengerparti térségekben, ezért ilyenkor különösen nem mindegy, hogy pontosan hová mennénk. Július–augusztus: elsőre olcsóbb nyári időszaknak tűnhet, de nem mindenhol az. A nyári szabadságok, az iskolai szünetek, a hétvégék és a helyi kereslet miatt egyes üdülőhelyeken ilyenkor is erősebb lehet a forgalom, ezért nem érdemes automatikusan erre alapozni a legjobb árakat.

elsőre olcsóbb nyári időszaknak tűnhet, de nem mindenhol az. A nyári szabadságok, az iskolai szünetek, a hétvégék és a helyi kereslet miatt egyes üdülőhelyeken ilyenkor is erősebb lehet a forgalom, ezért nem érdemes automatikusan erre alapozni a legjobb árakat. December–április: általában ez a drágább, keresettebb időszak, mert sok népszerű célponton ekkor szárazabb és kellemesebb az idő. Karácsony és szilveszter környékén, az észak-amerikai téli utazási időszakban, a tavaszi amerikai egyetemi szünetek idején, valamint húsvét körül különösen megugorhatnak a repülőjegy- és szállásárak.

A helyszíni költéseknél a mexikói peso árfolyamát is érdemes figyelni. A peso az utóbbi időszakban a dollárhoz képest viszonylag stabil sávban mozgott, de magyar utazóként a forint árfolyama is számít, ezért a szállás, programok és helyi kiadások végösszegét mindig az aktuális váltással érdemes ellenőrizni.

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Nem mindegy, Mexikó melyik részére mennél

Az országos szezonok jó kiindulópontot adnak, de Mexikónál sokat számít, pontosan melyik térségbe utaznánk. A karibi part, a csendes-óceáni oldal és a városnézős célpontok nem mindig ugyanazt a szezonlogikát követik.

Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen és Tulum: ezeknél a karibi parti célpontoknál a téli hónapok általában kedvezőbb időt, de magasabb árakat hozhatnak. Május–júniusban, illetve szeptember–novemberben az időjárás miatt könnyebb olcsó ajánlatokat találni.

ezeknél a karibi parti célpontoknál a téli hónapok általában kedvezőbb időt, de magasabb árakat hozhatnak. Május–júniusban, illetve szeptember–novemberben az időjárás miatt könnyebb olcsó ajánlatokat találni. Los Cabos és Puerto Vallarta: a téli hónapok itt is népszerűek, de egyes átmeneti időszakokban kedvezőbb árak jelenhetnek meg. Los Cabosnál például az ősz lehet árban vonzóbb, miközben az időjárási kockázatokat itt sem érdemes figyelmen kívül hagyni.

a téli hónapok itt is népszerűek, de egyes átmeneti időszakokban kedvezőbb árak jelenhetnek meg. Los Cabosnál például az ősz lehet árban vonzóbb, miközben az időjárási kockázatokat itt sem érdemes figyelmen kívül hagyni. Mexikóváros és Oaxaca: ezeknél a célpontoknál nem a strandolós logika dönt. Mexikóváros magasabban fekszik, ezért más időjárási mintát követ, Oaxaca esetében pedig a kulturális események is erősen mozgatják a keresletet. Jó példa erre a halottak napja körüli időszak, amikor az őszi, elvileg olcsóbb szezon helyett kifejezetten nagy az érdeklődés.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokan nem számoltak ezzel: a forint erősödése átírhatja a nyári költségvetést Bár az európai turisztikai szolgáltatások ára továbbra is emelkedik, a magyar utazók idén mégis kevesebbet fizethetnek a külföldi nyaralásért.

Melyik a legjobb időszak egy mexikói utazáshoz?

A legjobb időszakot csak úgy találhatjuk meg, ha pontosan tudjuk, miylen típusú nyaralást szeretnénk, és milyen fő szempontokat tartunk szem előtt az út megszervezésekor.

Legalacsonyabb költségek: május–június, szeptember–november, de főleg akkor, ha rugalmas az úti cél és az időpont.

május–június, szeptember–november, de főleg akkor, ha rugalmas az úti cél és az időpont. Strandolás: november–április/május, mert sok tengerparti célponton ekkor szárazabb és kellemesebb az idő.

november–április/május, mert sok tengerparti célponton ekkor szárazabb és kellemesebb az idő. Városnézés és kulturális utak: március–május, szeptember–november, de a helyi események, például Oaxacában a halottak napja, felülírhatják az általános árlogikát.

március–május, szeptember–november, de a helyi események, például Oaxacában a halottak napja, felülírhatják az általános árlogikát. Legjobb ár–időjárás arány: május eleje, november, mert ezek sokszor már vagy még kívül esnek a legerősebb téli főszezonon.

május eleje, november, mert ezek sokszor már vagy még kívül esnek a legerősebb téli főszezonon. Amit érdemes külön ellenőrizni, ha az ár számít: december vége–január eleje, március–április, október vége–november eleje, mert az ünnepek, szünetek és helyi események ilyenkor megemelhetik az árakat.

Mennyibe kerül az utazás Mexikóba?

A mexikói utazásnál magyar indulással a repülőjegy az egyik legnagyobb tétel. A 2026. augusztusi keresések alapján a Budapest–Mexikó útvonalakon a retúrjegyek nagyjából az alábbi szintekről indulnak, de az árakat erősen befolyásolja az indulási nap, az átszállás, a poggyász és az, hogy közvetlenül légitársaságnál vagy közvetítőnél foglalunk.

A 2026-ban elérhető repülőjegyek indulóárai:

Budapest–Mexikóváros, főszezonban: nagyjából 330 ezer forinttól

Budapest–Mexikóváros, szezonon kívül: nagyjából 285–320 ezer forinttól

Budapest–Cancún, főszezonban: nagyjából 300–325 ezer forinttól

Budapest–Cancún, szezonon kívül: nagyjából 300–305 ezer forinttól

Ezek retúr, turistaosztályú jegyárak, vagyis nem a teljes mexikói utazás költségét mutatják. A végösszeghez még hozzáadódhat a feladott poggyász, az ülőhelyválasztás, a reptéri transzfer, az utasbiztosítás, a programok és természetesen a szállás ára is. A repülőjegyeket Mexikóba általában nem érdemes az utolsó hetekre hagyni: hosszú távú, átszállásos utaknál sokszor 3–6 hónappal indulás előtt lehet reálisabb áron keresni, főszezonra, karácsonyra vagy húsvét környékére pedig még korábban.

Szervezett utak között is akad anyagilag versenyképes ajánlat, főleg akkor, ha a csomag a repülőjegyet, a transzfert, a szállást és bizonyos programokat is tartalmaz. Ha viszont valaki rugalmas az időpontban, nem ragaszkodik nagy szállodakomplexumhoz, és maga is össze tudja rakni az útvonalat, az egyéni szervezés sokszor olcsóbbra jöhet ki.