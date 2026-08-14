Kiadták a riasztást a hétvégére: brutális fordulatot vesz az időjárás, eddig tartott a fellélegzés

Ma még kitart a kellemes nyári idő, a hétvégén azonban visszatér a kánikula. Szombaton 36, vasárnap pedig akár 38 fok is lehet az országban, miközben csapadékra egyáltalán nem kell számítani.

Az Időkép előrejelzése szerint a mai napon még fellélegezhetünk, hiszen a mérsékelt északkeleti szélnek köszönhetően délután 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton azonban megváltozik az időjárás: a légáramlás déli, délkeleti irányúra vált, amelyet sokfelé élénk széllökések kísérnek. Bár a hajnal még felfrissülést hoz – az északi völgyekben 8, máshol 19 fok körüli minimumokkal –, a legmelegebb órákban már 31 és 36 fok közötti forróságra kell készülni.

Vasárnap továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. A délután második felében a nyugati tájakon ugyan megjelenhetnek felhők, eső azonban továbbra sem várható, miközben a délies szél többfelé megerősödik. A hétvégén visszatérő hőség egy korábbi, hetekig elhúzódó és rendkívül intenzív hőhullámot követ, amely az idei nyár folyamán már több rekordot is megdöntött. Június 27-én például Budakalászon 40 fokot regisztráltak, ami új országos napi csúcsot jelentett, a budapesti János-hegyen pedig volt olyan éjszaka, amikor 27,1 fok alá egyáltalán nem hűlt le a levegő.