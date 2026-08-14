Mexikói utazást tervezel? Mutatjuk, mely hónapok lehetnek olcsóbbak, mikor jobb az idő, és mire figyelj foglalás előtt.
Kiadták a riasztást a hétvégére: brutális fordulatot vesz az időjárás, eddig tartott a fellélegzés
Ma még kitart a kellemes nyári idő, a hétvégén azonban visszatér a kánikula. Szombaton 36, vasárnap pedig akár 38 fok is lehet az országban, miközben csapadékra egyáltalán nem kell számítani.
Az Időkép előrejelzése szerint a mai napon még fellélegezhetünk, hiszen a mérsékelt északkeleti szélnek köszönhetően délután 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton azonban megváltozik az időjárás: a légáramlás déli, délkeleti irányúra vált, amelyet sokfelé élénk széllökések kísérnek. Bár a hajnal még felfrissülést hoz – az északi völgyekben 8, máshol 19 fok körüli minimumokkal –, a legmelegebb órákban már 31 és 36 fok közötti forróságra kell készülni.
Vasárnap továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. A délután második felében a nyugati tájakon ugyan megjelenhetnek felhők, eső azonban továbbra sem várható, miközben a délies szél többfelé megerősödik. A hétvégén visszatérő hőség egy korábbi, hetekig elhúzódó és rendkívül intenzív hőhullámot követ, amely az idei nyár folyamán már több rekordot is megdöntött. Június 27-én például Budakalászon 40 fokot regisztráltak, ami új országos napi csúcsot jelentett, a budapesti János-hegyen pedig volt olyan éjszaka, amikor 27,1 fok alá egyáltalán nem hűlt le a levegő.
A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak - közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Valóságos pokol szabadult el a magyarok kedvenc tengerpartjánál: azonnal menekíteni kellett a turistákat
Heves erdőtűz pusztít a horvátországi Split közelében, emiatt több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni az éjszaka folyamán.
A gondosan megtervezett nyaralást is könnyen beárnyékolhatja egy ételmérgezés vagy gyomorrontás, amely néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhető lehet.
Végzetes hibát követett el a magyar vendéglátás? Elképesztő, miért lett elérhetetlen luxus az étterembe járás
A magyar vendéglátás egyik legnagyobb problémája, hogy egyre inkább elszakadt a vendégtől.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Európai Unió április óta működő biometrikus határellenőrzési rendszere, az EES komoly fennakadásokat okoz a kontinens legnagyobb repülőterein.
Nagyon vigyázz, ha a Balatonon strandolsz: már majdnem ezerszer kellett közbeavatkozniuk az önkénteseknek
A július 1. és augusztus 20. között működő önkéntes szolgálat összesen tíz déli parti strandon biztosít a nyaralók számára azonnali és szakszerű elsősegélynyújtást.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
Portugália atlanti-óceáni szigete, Madeira egyre több utazó bakancslistájára kerül, nem véletlenül.
Miközben egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul erdeinkre és természeti értékeink megóvására, még mindig vannak olyanok, akik tesznek az egészre.
Nagyon komoly veszélyt rejt a sekély víz a Balatonnál: erre kell figyelnie annak, aki a déli-parton nyaral
A sekély víz ellenére is komoly veszélyt jelenthet a Balaton déli partján húzódó marásvonal.
57 ezer idős magyar kapott most nagy haladékot a kormánytól: év végéig még van idejük túlesni ezen - utána már egyáltalán nem használható a régi típusú személyi igazolvány
A júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember cserélte le a régi típusú személyi igazolványát, így jelenleg még 57 ezer ilyen okmány maradt a...
Beállította a több mint százéves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula, majdnem 38 fokot mértek.
A Pénzcentrum 2026. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet szerdára Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyére.
Az idei nyári szezonban már ötödször támadt fürdőzőkre egy álcserepesteknős a horvátországi Kastelai-öbölben.
Az Etna újabb kitörése súlyos fennakadásokat okoz Szicíliában: a vulkánból kiáramló hamu miatt felfüggesztették a légiforgalmat Catania repülőterén.
A karbantartás első fázisában a híd saruinak javítását végzik el.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.