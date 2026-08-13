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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 13.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 13.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. augusztus 13.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.26 Ft
CHF: 388.43 Ft
GBP: 426.51 Ft
USD: 316.02 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 12.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>4, 12, 14, 24, 26, 27, 29</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 64 db<br> 5-ös találat: 2738 db<br> 4-es találat: 37728 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46290 Ft
MOL: 4880 Ft
RICHTER: 13030 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.14: Nagyrészt derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti, északkeleti országrészben néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.

2026.08.15: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomolyfelhő a keleti országrészben képződhet. A délies szél helyenként megélénkül. A minimum 7 és 20, a maximum 30 és 35 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge hideg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként felléphet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. Megnyúlhat a reflexidő. (2026.08.12)

Akciók

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