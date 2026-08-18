Idén augusztus 20-án a megszokottnál tovább, egészen éjjel fél kettőig tartanak az ünnepi programok Budapesten.
Eszméletlen nevekkel startol a Strand fesztivál: igazi sztárcunami érkezik a Balaton partjára
Szerdán kezdődik a négynapos Strand Fesztivál Zamárdiban, ahol magyar és külföldi előadók koncertjei, a Balaton legnagyobb tűzijátéka, valamint számos más kulturális és gasztronómiai program is várja a fesztiválozókat.
A 2013-ban indult rendezvény mára a Balaton legnagyobb fesztiváljává és Magyarország egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseményévé vált, amelyre évről évre tízezrek érkeznek Zamárdiba. Idén először két, teljesen azonos méretű és látványvilágú nagyszínpad várja a közönséget magyar és külföldi fellépőkkel, de kiemelt figyelmet fordítanak a feltörekvő előadókra is Mehringer, Lenkke_, gyuris és Bongor produkcióit ajánlva a közönség figyelmébe.
A Strand Fesztiválon augusztus 20-án 22 óra 10 perckor ismét látványos tűzijátékkal köszöntik az ünnepet, amelynek zenei kíséretét Hundred Sins készítette. Naplementekor pedig két légtornász a Balaton fölött, egy daruról mutat be különleges légtáncot, magyar dalok kíséretében. Újra felépül a One Strand City, a fesztivál saját városa, ahol a többi között szépségszalon, kertmozi, színház, kultúrház és diszkó is várja a fesztiválozókat Lil Frakk és Pumped Gabo közreműködésével. Itt kap helyet a ReStrand Vintage Piac is, ahová a divat a zene és az alkotás kedvelőit várják.
A négy nap alatt az eddigieknél is nagyobb szerepet kap a kortárs képzőművészet, a főbejárattal szemben Weiler Péter mintegy 200 négyzetméteres, AI-generált Mélyvíz című műve látható, Sibitka Panni pedig egy vízibiciklit alakít kortárs műalkotássá a fesztivál idején, amelyet Zamárdinak ajándékoznak egy közparkba. Vidák Zsolt illusztrátor a Balatont jeleníti meg, a Balaton Offseason című tízképes válogatás pedig Bartha Dorka alkotásain keresztül mutatja be a tavat. A Lobenwein Galéria Nekem a Balaton címmel ötven kortárs alkotást mutat be - köztük Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef. Zámbó István, Győri Márton, Osgyányi Sára, Bada Dada, Soós Nóra, Fehér László és Kiss Tibor műveit - amelyeket a Balaton ihletett.
Szintén látható lesz a SHOT - Minden kép egy történet című kiállítás ötven képe, amelyek telefonnal készült fotókat mutatnak be olyan ismert emberektől, mint Beton.Hofi, Azahriah, Kapu Tibor, Herendi Gábor, Fliegauf Bence, Mehringer Marci, vagy éppen Bukta Imre. Idén először színházi produkciókkal is bővül a fesztivál kínálata, a SICC Produkció Shakespeare Hamlet című művének átirata mellett Janikovszky Éva Velem mindig történik valami című darabját mutatja be, a Vígszínház pedig interaktív programokkal készül. Stefanovics Angéla a Dumaszínház képviseletében lép színpadra, a podcastprogramokban pedig Desh, a BSW és Moriones lesz Miskovits Marci vendége, míg Tilla Puzsér Róberttel beszélget. A vízparti kertmoziban esténként két-két filmet vetítenek.
Visszatér a fesztiválra a tábortűz helyszín is, ahol Co Lee, gyuris, Mehringer Marci és Járai Márk akusztikus produkciókkal, közvetlenül a közönség mellett zenélnek. A Balaton Kertben a balatoni borok és helyi italok mellett helyet kap a helyi Helka sör és Zamárdi pálinkája is, a gasztronómiai kínálatot például a szárszói Szigony Büfé, a keszthelyi Creative Kitchen Truck, a Balatoni Kör és a BalatonBor - Hegybor truckja biztosítja.
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A fesztiválon a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) is interaktív programokkal várja a résztvevőket, lesz parahoki, vakfoci, paraboccia, kerekesszékes tollaslabda, egykaros célbadobás, valamint lézerlövészettel kombinált kerekesszékes akadálypálya is. Szombaton a tavalyi siker után idén is rendeznek futóversenyt, amelyen fogyatékossággal élő és ép versenyzők együtt teljesíthetik a távot.
A fesztivál két nagyszínpadán szerdán a Blahalouisiana, a Honeybeast, a Bagossy Brothers Company, a német Robin Schultz és Hundred Sins, valamint Andrea Lane, a német Purple Disco Machine, Majka és az ausztrál Timmy Trumpet, csütörtökön Curtis, a Kowalsky meg a Vega, az Elefánt, az Analog Balaton, a K-Osz Disco, Bruno X Spacc, KKevin, Vini és az NGZ, valamint T. Danny, a BSW, ByeAlex és a Slepp, illetve Azahriah, pénteken az AWS, a Valmar, Beton.Hofi, Dzsúdló és a Necc Party, valamint Sisi, a Carson Coma, a Halott Pénz és a Wellhello, szombaton pedig a Follow the Flow, Manuel, a Quimby, Desh és a brit Hybrid Minds, valamint Mehringer, a Parno Graszt, Pogány Induló és az ausztrál Pendulum lép fel. Színpadra áll a Strandon Deák Bill Gyula, L.L. Junior, a Bëlga, a Bikini, Charlie, a TNT, Szalonna és bandája, valamint az ország legismertebb DJ-jei is fellépnek.
Címlapkép: MTI
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