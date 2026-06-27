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Egy sárga fürdőruhás kislány áll egy forgalmas horvátországi kavicsos strandon, snorklival a kezében, és a tengerre néz. Körülötte napozóágyak állnak.
Utazás

Kiderült, mennyibe kerül a bevásárlás a horvát tengerparton: sok magyar meglepődhet

Pénzcentrum
2026. június 27. 11:29

Sok magyar számára visszatérő kérdés a nyári nyaralás előtt, hogy érdemes-e telepakolni az autót élelmiszerrel, vagy inkább a horvát tengerparton bevásárolni. Egy, a közösségi médiába feltöltött videó szerint több alapvető élelmiszer ára egyáltalán nem vészes, sőt néhány termék még kedvezőbb is lehet, mint amire sokan számítanak, a jóval erősebb forint ellenére is. 

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A videó készítője egy horvátországi üzletben mutatta be az árakat. A felvétel szerint a dalmát paradicsom kilogrammonként 589 forintba került, egy 500 grammos Barilla tészta 315 forintért volt megvásárolható, míg egy liter étolaj ára 563 forint volt. Az UHT tejért mindössze 188 forintot kellett fizetni.

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A snackek között is több ismert termék szerepelt. A nagy kiszerelésű Gusto pizzasnack 881 forintba került, a Pringles chips ára 634 forint volt, a három darabos TUC kekszcsomagért pedig 708 forintot kértek. Ugyanennyiért egy 500 grammos nápolyi is megvásárolható volt.

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A készítő szerint a felvágottak és a sajtok árai is kedvezőek voltak, ezért azt a következtetést vonta le, hogy nem feltétlenül érdemes Magyarországról nagy mennyiségű élelmiszert magunkkal vinni. A horvát tengerparton is elfogadható árakon lehet bevásárolni, ráadásul a helyi termékeket is ki lehet próbálni.

A videóban szereplő árak egy adott üzlet kínálatát tükrözik, ezért azok üzletenként, településenként és időpontonként eltérhetnek. A felvétel ugyanakkor hasznos támpontot adhat azoknak, akik a nyaralás előtt szeretnék felmérni, mekkora költségre számíthatnak egy horvátországi bevásárlás során.

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A fagyival vigyázni kell

Korábban számoltunk be arról, hogy jelenleg a horvát szárazföldi részben átlagosan 2 eurót, azaz körülbelül 800 forintot kérnek a fagylaltért. Zágrábban 2,3 euró, míg Eszéken 1,5 euró körül alakul az ár, a valódi ársokk azonban az adriai tengerparton éri a látogatókat. A népszerűbb turistaközpontokban ugyanis 2,5 és 4 euró között mozog egy gombóc ára, de mint kiderült, előfordulnak ennél is drágább helyek.

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A vállalkozók a magas árakat a dráguló alapanyagokkal, az emelkedő bérleti díjakkal és adókkal, valamint a növekvő bérköltségekkel indokolták. Kiemelték továbbá, hogy a szezonális üzleteknek az egész éves bevételt mindössze néhány hónap alatt kell kitermelniük.

Egy korábbi ágazati dolgozó azonban konkrét adatokkal árnyalta a képet. Elmondása szerint a kuna-korszakban egy 30 gombócos, négyliteres kiszerelés előállítása mindössze 13 kunába került, ami a 7 kunás eladási árral számolva 210 kuna bevételt hozott. Jelenleg ugyanennyi fagylalt alapanyagköltsége legfeljebb 10 euró, miközben a gombócokat 3–4 euróért értékesítik, ami rendkívül magas, nehezen indokolható árrésre utal.
Címlapkép: Getty Images
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