Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 27.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 27., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. június 26.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:

17, 25, 35, 39, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 15 db

4-es találat: 41 db

3+2-as találat: 50 db

3+1-as találat: 735 db

2+2-es találat: 611 db

3-as találat: 1485 db

1+2-es találat: 3353 db

2+1-es találat: 10961 db



OTP: 45810 Ft

MOL: 3668 Ft

RICHTER: 12260 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.28: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.

2026.06.29: Általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A minimum jórészt 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.26)

Akciók

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