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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 27.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 27.)

Pénzcentrum
2026. június 27. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 27., szombat.

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<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. június 26.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>17, 25, 35, 39, 41</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 1 db<br> 4+1-es találat: 15 db<br> 4-es találat: 41 db<br> 3+2-as találat: 50 db<br> 3+1-as találat: 735 db<br> 2+2-es találat: 611 db<br> 3-as találat: 1485 db<br> 1+2-es találat: 3353 db<br> 2+1-es találat: 10961 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45810 Ft
MOL: 3668 Ft
RICHTER: 12260 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.28: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.

2026.06.29: Általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A minimum jórészt 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.26)

Akciók

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