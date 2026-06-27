A hétvégén tovább erősödik a hőség Magyarországon, a napsütésé lesz a főszerep, miközben csapadékra továbbra sem kell számítani.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 27.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. június 27., szombat.
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Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.06.28: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
2026.06.29: Általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A minimum jórészt 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.26)
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