Brutálisan pórul járt, aki ebbe a magyar gigacégbe fektetett: hatalmasat esett az árfolyam a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 442,38 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 150 110,32 ponton zárt hétfőn, jelentősen esett a 4iG árfolyama.

A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek azt mondta, negatívban zárt a BUX, de ezzel nem lóg ki a nemzetközi mezőnyből.

Mind Európában, mind az Egyesült Államokban vegyes mozgások mutatkoztak hétfőn, a három fő index közül kettő negatívban van. Megjegyezte: a BUX délutáni eséséhez jelentősen hozzájárult a 4iG 14,52 százalékos árfolyamcsökkenése, annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését. A papír 1590 forinton zárt. A vezető részvények esetében az OTP-nél és a Molnál minimális az elmozdulás, az átlagosnál valamivel alacsonyabb forgalom mellett - jelezte.

A Mol 10 forinttal, 0,2 százalékkal, 4970 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

10 forinttal, 0,2 százalékkal, 4970 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,11 százalékkal, 46 000 forintra csökkent, forgalmuk 5,8 milliárd forintot tett ki.

ára 50 forinttal, 0,11 százalékkal, 46 000 forintra csökkent, forgalmuk 5,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,14 százalékkal, 2600 forintra esett, forgalma 791,8 millió forint volt.

30 forinttal, 1,14 százalékkal, 2600 forintra esett, forgalma 791,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama maradt 13 000 forinton, a részvények forgalma 2,0 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9633,94 ponton zárt hétfőn, ez 48,33 pontos, 0,5 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.