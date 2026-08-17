A Ferrari az árverés teljes bevételét a Ferrari Alapítványnak ajánlotta fel oktatási programok támogatására.
Brutálisan pórul járt, aki ebbe a magyar gigacégbe fektetett: hatalmasat esett az árfolyam a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 442,38 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 150 110,32 ponton zárt hétfőn, jelentősen esett a 4iG árfolyama.
A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek azt mondta, negatívban zárt a BUX, de ezzel nem lóg ki a nemzetközi mezőnyből.
Mind Európában, mind az Egyesült Államokban vegyes mozgások mutatkoztak hétfőn, a három fő index közül kettő negatívban van. Megjegyezte: a BUX délutáni eséséhez jelentősen hozzájárult a 4iG 14,52 százalékos árfolyamcsökkenése, annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését. A papír 1590 forinton zárt. A vezető részvények esetében az OTP-nél és a Molnál minimális az elmozdulás, az átlagosnál valamivel alacsonyabb forgalom mellett - jelezte.
- A Mol 10 forinttal, 0,2 százalékkal, 4970 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,11 százalékkal, 46 000 forintra csökkent, forgalmuk 5,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,14 százalékkal, 2600 forintra esett, forgalma 791,8 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama maradt 13 000 forinton, a részvények forgalma 2,0 milliárd forint volt.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9633,94 ponton zárt hétfőn, ez 48,33 pontos, 0,5 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a főbb devizákkal szemben.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Beleszállt Vitézy Dávid az aksigyárakba: komoly változások jönnek Magyarországon, élesednek az új szabályok
Szigorít a kormány a kiemelt beruházások szabályain, első a környezetvédelem.
Mérsékelten drágult a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest.
Újabb történelmi csúcsra ugrott a héten a magyar tőzsde, annak ellenére is, hogy nem minden vezető részvény tudott erősödni.
Egészségügy, egészségpénztár, iskolakezdés és nyugdíj: augusztus közepén ezek a témák pörögtek legjobban a Pénzcentrumon.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett: kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére
Átfogó lakhatási programot indít a kormány, miközben gőzerővel zajlik a paksi hűtést biztosító mederátalakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal.
Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál:
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak
A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat.
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet.
2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.
Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva - közölte a KSH.
Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.