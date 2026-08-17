Elképesztő mozgások a devizapiacon: kiderült, mennyit ér most a magyarok pénze

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 442,38 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 150 110,32 ponton zárt hétfőn, jelentősen esett a 4iG árfolyama.
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Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a főbb devizákkal szemben. Az euróval szemben alig változott a magyar fizetőeszköz, miközben a svájci frank erősödött, a dollárral szemben pedig minimálisan javított a forint.
Az euró árfolyama reggel hét órakor 362,83 forinton állt, 18 órára pedig 362,99 forintra emelkedett. A nap folyamán ennél nagyobb mozgást is láthattunk, a kurzus 361,60 és 363,45 forint között ingadozott.
A svájci frankkal szemben gyengült a magyar fizetőeszköz. A frank jegyzése a reggeli 386,00 forintról 386,92 forintra emelkedett. A dollár esetében ezzel szemben minimális forinterősödés történt, a reggeli 313,22 forintos szintről 313,18 forintra csökkent a jegyzés.
A nemzetközi devizapiacon közben az euró erősödött az amerikai dollárral szemben. Egy euróért reggel 1,1548 dollárt adtak, 18 órára pedig 1,1586 dollárra emelkedett a jegyzés.
A forint az elmúlt napokban már több alkalommal is a 360 és 365 forint közötti sávban mozgott az euróval szemben. Az MNB hivatalos középárfolyama hétfőre 362,45 forint volt, míg pénteken 363,28 forinton állt.
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