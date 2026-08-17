Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelező olvasmányok? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!

A kötelező olvasmányok sokak számára a legelső olvasmányélményt is jelentik. Mivel sok órán keresztül foglalkozunk a cselekménnyel, szereplőkkel, mélyen belénk éghetnek az ikonikus mondatok is. A kötelezők kapcsán sokszor kérdés, mi lehet az első mondat, vagy melyik idézet melyik műből származik. A mai kvíz során azonban a zárómondatokra fókuszáltunk. Te eljutottál mindegyik könyvnek a végéig, olvastad a kötelezőket A-tól Z-ig? Most kiderül, mennyire emlékszel jól!
Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelezők? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!
1/10 kérdés
Mi volt A Pál utcai fiúk utolsó mondata?
Ha már szegény Nemecsek nem érte meg azt, hogy a gittegylet bocsánatkérő küldöttségét fogadhassa, legalább nem érte meg azt sem, hogy elveszik tőle a hazáját, amiért meghalt.
És másnap, mikor az egész osztály néma, ünnepies csöndben ült a helyén, és Rácz tanár úr komoly léptekkel, lassan, ünnepélyesen ment föl a katedrára, hogy onnan a nagy csöndben halk szóval emlékezzék meg Nemecsek Ernőről, és felszólítsa az egész osztályt, hogy holnap délután három órakor valamennyien fekete vagy legalábbis sötét ruhában gyülekezzenek a Rákos utcában, Boka János komolyan nézett maga elé a padra, és most először kezdett derengeni egyszerű gyereklelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk.
Fel volt túrva azon a helyen a föld, de lábnyomokat nem látott benne. Pedig megismerte volna a Nemecsek kis lábának a nyomát, hiszen olyan kicsi volt, hogy még a vörösingesek is elbámultak, mikor a füvészkerti romban meglátták a cipője nyomát, amely még a Wendauerénél is kisebb volt. Azon az emlékezetes napon...
Neked könnyű - sóhajtotta Barabás -, mert te tegnap feleltél. De én már régen nem feleltem, énrám a napokban kerül a sor.
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2/10 kérdés
Melyik mondattal zárul Az ember tragédiája?
Karod erős - szived emelkedett: / Végetlen a tér, mely munkára hív, / S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd / Szünetlenül, mely visszaint s emel, / Csak azt kövesd.
Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!
Anyának érzem, óh, Ádám, magam.
Szabadon bűn és erény közt / Választhatni, mily nagy eszme, / S tudni mégis, hogy felettünk / Pajzsul áll Isten kegyelme.
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3/10 kérdés
Hogyan zárul az Egri csillagok?
A király azután Bornemissza Gergelyt nevezte ki Dobó helyére Eger vár főkapitányának.
A vár népéből háromszáz halott pihent már lenn a közös sírban, s nyolcszáz sebesült feküdt még szanaszét a szénán, szalmán a vár belsejében.
- Nagyságos főkapitány uram, jelentem, hogy a várba lőtt nagyobbfajta ágyúgolyókat mind összeszedtük és megolvastuk. / - Mennyi? / - Hát ha azt nem számítjuk, ami még itt-ott a falakban van, öt híján tizenkétezer.
Mind a két anya kitárt karokkal röppent a maga gyermekéhez.
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4/10 kérdés
Hogy ér véget A kőszívű ember fiai?
A Botsinkay család a Bánátnak nevezett magyar Kánaánban mind a mai napig virul és hatalmas, s tagjai grófi koronát hordanak, aminek az ágait bizony nem a feleségeik révén, hanem a maguk érdemeivel szerezték.
Más embert vigasztal az nagy szerencsétlenségek után, hogy azokat érezni tudja; hogy komoly, hogy szomorú tud lenni, hogy megveti az életet, hogy meg tud halni; neki büntetése az, hogy nem érez, nem gondolkozik, és mégis óhajt élni.
A két országtól adott szabadalom, mely e folt földecskét minden határon kívül létezni engedi, még ötven évig tart. S ötven év alatt - ki tudja, mi lesz a világból?!
...Jó az Isten! - Zöld füvet ád a harcáztatta földnek, fehér bárányt a zöld fűnek, ártatlan, szelíd angyalkát játszótársul a báránynak - feledés írját a mély sebnek - jobb idők reményét a szegény magyar nemzetnek.
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5/10 kérdés
Hogyan zárul a Légy jó mindhalálig?
A fiúk sokat beszélnek, az egész iskola tudja, hogy ő nem akar többet debreceni diák lenni, és ez nagyon tetszik mindenkinek.
Soká csendben ültek, Misi lassan sírt és boldog volt, és örült, hogy így lesz.
Misi elszégyellte magát, hiszen ő akar tanulni, nem is tanulni: tudni!... Tudni akar ő: mindent, amit ember tud, s megrémült, hogy most elárulja magát, a titkot, amit senki se tud, még ő maga sem akar önmaga előtt sem tisztázni... amit senkinek se tudna megmondani, talán csak az édesanyjának, hogy: "költő"...
S fejét leejtette, s márványszínű lett a szoba, s egyszerre kimondhatatlan vágy fogta el: menni, elmenni innen abba az iskolába, ahol már ő tanít... ő... a drága, az édes jó bátyja... az égbe... az égbe... mert az maga az ég...
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6/10 kérdés
Mely sorokkal zárul a Rómeó és Júlia Kosztolányi Dezső fordításában?
Hol vagytok, ellenségek? - Capulet - / Montague - lám gyűlölségtek mily átok: / Szerelemmel gyilkolta meg az Ég / Örömetek, s én, mert tűrtem viszálytok, / Két atyafit vesztek: - így bűnhődünk mind.
Mi ez a zaj? Jöjj, drága tőr! / (Kirántja Romeo tőrét) / Ez hüvelyed. (Magába döfi) Itt rozsdásodj te: ölj meg!
Harsogjon a zene. / Vegyék föl tetemét. Ily látomás / Szép a mezőn, de itt szemlélve más. / Menj, lőjenek sort!
Zord békülést hoz e mogorva reggel, / Fejét a nap se dugja ki nekünk. / Ezt megvitatjuk még a többiekkel, / Aztán kegyelmezünk és büntetünk: / Mert még regékbe sincsen arra szó, / Mit szenvedett Júlia s Romeo.
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7/10 kérdés
"Tüzesen süt le a nyári nap sugára…" - így kezdődik a János vitéz. De hogy végződik?
A tündérnemzetség gyönyörű körében / S kedves Iluskája szerető ölében / Mai napig János vitéz őkegyelme / Szép Tündérországnak boldog fejedelme.
"Ki porából nőttél, árva kis virágszál, / Légy hűséges társam vándorlásaimnál; / Vándorlok, vándorlok, a világ végeig, / Míg kivánt halálom napja megérkezik."
Aztán a tarisznyát félvállára vette, / Búcsut vévén, lábát útnak egyengette: / Ment is volna, nem is; gyakran visszanézett, / Végre a töretlen nád közt elenyészett.
Míg a világnak / Szappanbuboréka / Szét nem pattan. / Pislogni fog a hír mécse siromnak / Koszorús halmán, / Mint éjjel a macska szeme.
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8/10 kérdés
Hogy zárul a Beszterce ostroma?
ITT ÜL ÓVÁRI ÉS SZENTMIKLÓSI GR. PONGRÁCZ ISTVÁN WATERLOO NEVŰ LOVÁN, BÉKE PORAIKRA!
Pongrácz Istvánt eltemették, nem úgy, amint ő kívánta, híres fekete kancáján ülve - hanem csak gyalogosan és egyedül, ahogy a többi ősök feküsznek a csöndes varini sírboltban.
Bolond volt-e valóban, vagy csak játszotta néha a bolondot, azt magam sem óhajtottam teljesen eldönteni.
...Ej, hiszen benne volt akkor egész terjedelmében a »Vágvölgyi Lap«-ban. Még az Apolka öltözékét is leírták. Ha jól emlékszem, szürke útiruhát viselt, orgonavirágos szalmakalappal.
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9/10 kérdés
Hogyan ér véget az Édes Anna?
Beszédükre fölneszelt Hattyú, az a kuvasz, amelyik e ház békéjére ügyel, lefutott a kert sarkáig, és ott mérgesen csaholni kezdett, úgyhogy szavuk egészen elveszett a kutyaugatásba.
Lejjebb, egy zöldkerítéses ház előtt bepillantottak a vasrácsos kapun. A kertben üveges verandát láttak, egy asztalt, ozsonnára terítve.
Édes Annát egy szigorú januári napon két fegyőr a vonatra tette, elkísérte Mária-Nosztrára. A fegyház kapuja becsapódott mögötte.
Így homályosodott el az emléke. Most már senki sem tudta róla, hogy kicsoda volt. Egészen elfelejtették.
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10/10 kérdés
Hogy ér véget Szabó Magda Abigél című regénye?
Apám, igazi apám, te ott a távolban, annyiszor sértettem meg, ahányszor csak alkalmam volt – mivel tudom valaha jóvátenni, hogy csak most ismertem fel Kőnig tanár úrban Abigélt?
Tudtam, valaki bujkál a mi falaink között, és amerre lép, ott elfelejtenek sírni a Matulában.
Éltében először köszönt tisztességesen Kőnignek, az meg odahajolt Horn Micihez, és megcsókolta, úgy ment kaput nyitni.
Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégis élni. És ha az ember él, akkor még mindíg történhetik valami.