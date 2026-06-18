2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otopeni, Románia - 2021.14.05: A Wizz Air Airbus 321-271NX (HA-LVI) típusú repülőgépe felszáll a Henri Coanda nemzetközi repülőtérről.
Utazás

Rendkívüli bejelentés a Wizz Airtől: teljesen átalakulhat a fapados repülés, így drágulhatnak meg a jegyek

Pénzcentrum
2026. június 18. 14:01

A Wizz Air tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács között az uniós légiutas-jogi szabályok felülvizsgálatáról létrejött politikai megállapodást. Ugyanakkor álláspontja szerint aggodalomra ad okot, hogy a csomag egyes elemei növelhetik a jegyárat, és szűkíthetik a kínálatot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A megállapodás megtartja az EC261 szerinti jelenlegi kártérítési rendszert, - beleértve az utasoknak eddig is járó, legfeljebb 600 eurós kártérítési jogosultságot három óránál hosszabb késés esetén – azonban nem aktualizálja a több mint húsz évvel ezelőtt kidolgozott keretrendszert, így szerintük nem tükrözi az azóta jelentősen megváltozott üzemelési realitásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légitársaság véleménye szerint jogalkotók tehát nem vették figyelembe sem a megnövekedett légi forgalmat, sem az infrastrukturális korlátokat, sem a légiforgalmi irányítás zavarait, sem az egész Európában a légitársaságokat érintő geopolitikai kihívásokat. A felülvizsgált megállapodás semmilyen módon nem foglalkozik a légiforgalmi irányító hatóságok által okozott hosszú késések és járatlemondások valódi problémájával, így továbbra is a légitársaságok viselik a légiforgalmi irányítási rendszer hiányosságaiból eredő késések utáni kártérítést.

A Wizz Air üdvözli a kisgyermekkel utazókra vonatkozó azon szabályt, hogy a 14 év alatti gyerek mellé automatikusan és felár nélkül kaphat egy kísérő jegyet. Ez a szabályt a légitársaság évek óta alkalmazza, és erre ösztönzi a versenytársait is.

A poggyászdíjak feltüntetésével kapcsolatos új szabályokat a Wizz Air tudomásul veszi, mivel fontosnak tartja, hogy az utasok jól érthető információk és átlátható árazás mellett hozzák meg döntéseiket. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a jelenlegi módosításokkal a döntéshozók aláássák azt az elvet, hogy az utasok szabadon választhassanak terméket, és csak azokért a szolgáltatásokért kelljen fizetniük, amelyeket ténylegesen igénybe vesznek.

A légitársaság hangsúlyozza, hogy a diszkont légitársaságok üzleti modellje alakította át és tette bárki számára hozzáférhetővé a repülést, és ennek korlátozása - az alap viteldíj tartalmát érintő csomagszabályokkal - a jegyárak emelkedését okozhatják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Így a legolcsóbb viteldíjak drágulhatnak, azon utasok számára is, akik kevés csomaggal utaznak és nincs is szükségük kiegészítő szolgáltatásokra, mégis kénytelenek lesznek fizetni értük. Ezt a lépést a Wizz Air félrevezetőnek tartja, amely egyáltalán nem fogja elősegíteni a piaci versenyt.

A Wizz Air továbbra is elkötelezett amellett, hogy a lehető legalacsonyabb viteldíjakat kínálja, miközben fenntartja a biztonság és a megbízhatóság magas színvonalát, ezért arra kéri az uniós intézményeket: gondoskodjanak arról, hogy a végleges szabályozási keret megőrizze a fogyasztók választási szabadságát, ösztönözze a versenyt, és az intézkedésekkel ne növeljék az utazási költségeket.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #repülés #légitársaság #jegyárak #európai unió #kártérítés #járatkésés #utasok #repülőjárat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:01
13:33
13:14
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
2026. június 18.
Megszólalt Kapitány István a védett üzemanyagárakról: ez vár az autósokra, hamarosan dönthet a Parlament
2026. június 18.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: 0 önerővel is lakáshoz lehet jutni, de borzasztó veszélyes
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
2 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
24 órája
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
4
1 hete
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
5
1 hete
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 13:03
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 12:43
Sorra jelentik be az árcsökkentést a benzinkutak: ennyit a benzinárstopról, újra kemény a verseny a piacon
Agrárszektor  |  2026. június 18. 13:31
Figyelmeztetést adtak ki: ezek a gazdák bukhatják a támogatást idén