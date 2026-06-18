Rendkívüli bejelentés a Wizz Airtől: teljesen átalakulhat a fapados repülés, így drágulhatnak meg a jegyek

A Wizz Air tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács között az uniós légiutas-jogi szabályok felülvizsgálatáról létrejött politikai megállapodást. Ugyanakkor álláspontja szerint aggodalomra ad okot, hogy a csomag egyes elemei növelhetik a jegyárat, és szűkíthetik a kínálatot.

A megállapodás megtartja az EC261 szerinti jelenlegi kártérítési rendszert, - beleértve az utasoknak eddig is járó, legfeljebb 600 eurós kártérítési jogosultságot három óránál hosszabb késés esetén – azonban nem aktualizálja a több mint húsz évvel ezelőtt kidolgozott keretrendszert, így szerintük nem tükrözi az azóta jelentősen megváltozott üzemelési realitásokat.

A légitársaság véleménye szerint jogalkotók tehát nem vették figyelembe sem a megnövekedett légi forgalmat, sem az infrastrukturális korlátokat, sem a légiforgalmi irányítás zavarait, sem az egész Európában a légitársaságokat érintő geopolitikai kihívásokat. A felülvizsgált megállapodás semmilyen módon nem foglalkozik a légiforgalmi irányító hatóságok által okozott hosszú késések és járatlemondások valódi problémájával, így továbbra is a légitársaságok viselik a légiforgalmi irányítási rendszer hiányosságaiból eredő késések utáni kártérítést.

A Wizz Air üdvözli a kisgyermekkel utazókra vonatkozó azon szabályt, hogy a 14 év alatti gyerek mellé automatikusan és felár nélkül kaphat egy kísérő jegyet. Ez a szabályt a légitársaság évek óta alkalmazza, és erre ösztönzi a versenytársait is.

A poggyászdíjak feltüntetésével kapcsolatos új szabályokat a Wizz Air tudomásul veszi, mivel fontosnak tartja, hogy az utasok jól érthető információk és átlátható árazás mellett hozzák meg döntéseiket. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a jelenlegi módosításokkal a döntéshozók aláássák azt az elvet, hogy az utasok szabadon választhassanak terméket, és csak azokért a szolgáltatásokért kelljen fizetniük, amelyeket ténylegesen igénybe vesznek.

A légitársaság hangsúlyozza, hogy a diszkont légitársaságok üzleti modellje alakította át és tette bárki számára hozzáférhetővé a repülést, és ennek korlátozása - az alap viteldíj tartalmát érintő csomagszabályokkal - a jegyárak emelkedését okozhatják.

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Így a legolcsóbb viteldíjak drágulhatnak, azon utasok számára is, akik kevés csomaggal utaznak és nincs is szükségük kiegészítő szolgáltatásokra, mégis kénytelenek lesznek fizetni értük. Ezt a lépést a Wizz Air félrevezetőnek tartja, amely egyáltalán nem fogja elősegíteni a piaci versenyt.

A Wizz Air továbbra is elkötelezett amellett, hogy a lehető legalacsonyabb viteldíjakat kínálja, miközben fenntartja a biztonság és a megbízhatóság magas színvonalát, ezért arra kéri az uniós intézményeket: gondoskodjanak arról, hogy a végleges szabályozási keret megőrizze a fogyasztók választási szabadságát, ösztönözze a versenyt, és az intézkedésekkel ne növeljék az utazási költségeket.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.