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Kongatják a vészharangot a szakértők: kritikus a vízszint hazánk egyik legnépszerűbb tavában

Pénzcentrum
2026. június 17. 19:34

A Velencei-tó vízszintje kritikus szintre csökkent: mindössze egy centiméterrel marad el az eddigi történelmi mélyponttól. A helyzetet a tartós aszály és a közelgő kánikula tovább súlyosbítja. A Balaton vízszintje szintén folyamatosan apad. A szakértői mérések alapján napokon belül akár új negatív rekord is születhet, írja az Időkép.

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Kritikus szintre süllyedt a Velencei-tó vízállása, amely már csak egyetlen centiméterrel marad el az eddigi történelmi mélyponttól. A tartós aszály és a közelgő kánikula miatt az ország állóvizeinek helyzete tovább romolhat, különösen a fokozódó párolgás következtében.

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A csapadékhiány az ország nagy részén továbbra is jelentős, ami komoly hatással van a tavak vízszintjére. Az Balaton esetében is folyamatos apadás figyelhető meg: az Országos Vízjelző Szolgálat keddi reggeli mérései alapján Siófoknál mindössze 78 centiméteres vízállást rögzítettek.

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A Velencei-tónál még súlyosabb a helyzet: Agárdnál 54 centiméteres vízszintet mértek, ami már csak egy centiméterrel van a 2022 szeptemberében beállított 53 centiméteres negatív rekord felett.

A következő napok időjárása miatt a vízszint további csökkenése várható, így a rekord megdőlése is egyre valószínűbb. Az Időkép szerint bár időszakos záporok enyhítést hoztak, az országos csapadékhiány továbbra is meghatározó tényező.
Címlapkép: Getty Images
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