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A Cseke-tó Tatán, Magyarországon.
HelloVidék

Drámai a helyzet a festői szépségű vidéki tónál: súlyos halpusztulás és vízhiány árnyékolja be a nyarat

HelloVidék
2026. június 10. 09:45

Nemcsak a kiszáradó meder és a csökkenő vízszint jelzi a rendkívüli aszályt Tatán. A szakemberek szerint a vízhiány hatása már a felszín alatt, a térség vízkészleteiben és ökológiai rendszerében is érezhető. A város egyik legismertebb természeti kincse, a Cseke-tó hónapok óta küzd a csapadékhiány következményeivel.

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A festői szépségű Cseke-tó a tatai Angolkert szívében fekszik, és évszázadok óta meghatározó eleme a város arculatának. A tó vízszintje azonban az elmúlt időszak rendkívül száraz időjárása miatt jelentősen visszaesett, ami már az élővilágot is veszélyezteti. A víz alacsony szintje és a felmelegedő víztömeg miatt több helyen oxigénhiány alakult ki, ami halpusztuláshoz vezetett.Már nem csak a tó a vesztes

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A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a probléma jóval túlmutat a tópart látványán. A Cseke-tó természetes utánpótlását elsősorban a Baji-vízfolyás és a csapadék biztosítja, ám az idei csapadékszegény időszak miatt ezek a források szinte teljesen kimerültek. A korábban fontos szerepet betöltő Tükör-forrás évek óta nem ad vizet, így a tó egyre inkább kiszolgáltatottá válik az időjárásnak - írja a Kemma.hu.

A vízhiány ráadásul nemcsak a tó élővilágát érinti. A csökkenő vízszint hatással van a környező talajnedvességre, a mikroklímára és a felszín alatti vízkészletekre is. A szakemberek szerint ez már egy olyan folyamat része, amely egész Közép-Európában egyre súlyosabb problémát jelent.

Miért nem lehet egyszerűen feltölteni a tavat?

Sokan felvetették, hogy a közeli Öreg-tóból kellene vizet átszivattyúzni a Cseke-tóba. A helyzet azonban ennél bonyolultabb. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szerint a rendszer csak akkor működtethető, ha az Öreg-tó vízszintje eléri a szükséges minimumot. Jelenleg azonban maga az Öreg-tó is vízhiánnyal küzd, ezért a vízpótlás technikailag és vízjogi szempontból sem lehetséges.

A város ezért egy kisebb kapacitású megoldással, az úgynevezett edzőtábori kúttal próbálja enyhíteni a problémát. Ez ugyan nem képes érdemben feltölteni a tavat, de segíthet lassítani a vízszint csökkenését és javítani az élővilág túlélési esélyeit.

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Egyre több magyar tó kerül veszélybe

A tatai helyzet nem egyedi. Az ország számos térségében rendkívül alacsony a tavak és folyók vízállása. A tartós csapadékhiány miatt a Balaton átlagos vízállása 83 centiméterre csökkent. Ez a vízszint jócskán elmarad a kívánatostól, a szakemberek szerint 150–200 milliméter csapadék hiányzik a tó egyensúlyához - írta nemrég a Hellovidék. A Velencei-tó vízállása is kritikus szintre, 66–70 centiméter közé süllyedt, ami mintegy 20 millió köbméteres vízhiányt jelent.

A szakemberek szerint a csapadékhiány, a magas hőmérséklet és az erős párolgás együttesen olyan terhelést jelent a természetes vizek számára, amelyhez hasonlóra évtizedek óta nem volt példa. A valódi megoldást egyelőre csak a tartós, kiadós csapadék jelenthetné. Addig azonban a tatai Cseke-tó sorsa továbbra is az időjárás kegyeitől függ.
Címlapkép: Getty Images
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