Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 14.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. június 14.

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Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 13.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 38, 54, 68, 72

Joker: 151616

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 64 db

3-as találat: 3557 db

2-es találat: 71391 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 42490 Ft

MOL: 3826 Ft

RICHTER: 11930 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő, főleg arrafelé valószínű eső, zápor, esetleg zivatar is. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, délnyugaton, délen gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Hajnalban 7, 16, délután 20, 26 fokra számíthatunk.

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2026.06.16: Napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő zápor, nyugaton egy-egy zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6, 15, délután 23, 28 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (2026.06.13)

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