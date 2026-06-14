Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap délután a délnyugati országrészben - derül ki a HungaroMet Zrt. szombati veszélyjelzéséből.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 14.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. június 14.
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Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. június 13.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 38, 54, 68, 72
Joker: 151616
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 64 db
3-as találat: 3557 db
2-es találat: 71391 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 42490 Ft
MOL: 3826 Ft
RICHTER: 11930 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő, főleg arrafelé valószínű eső, zápor, esetleg zivatar is. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, délnyugaton, délen gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Hajnalban 7, 16, délután 20, 26 fokra számíthatunk.
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2026.06.16: Napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Csak kis eséllyel fordulhat elő zápor, nyugaton egy-egy zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6, 15, délután 23, 28 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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