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Több 10 ezer magyar követ egy influenszert, aki nem is létezik: a mesterséges intelligencia alkotta meg
Zavatszki Milán vidéki marketingesből lett az egyik legérdekesebb hazai AI‑kísérlet gazdája: ő hozta létre azt a mesterséges influenszert, akit ma már tízezrek követnek úgy, hogy közben sokan még mindig nem veszik észre, hogy nem létező ember áll a videók mögött. A karakter egyszerre frusztrációlevezetés, technológiai játék és társadalmi tükör, miközben Milán minden erejével azon dolgozik, hogy transzparens maradjon egy olyan térben, ahol a határok egyre gyorsabban mosódnak el.
Pénzcentrum:Kicsit mesélj magadról: ki vagy, mit érdemes rólad tudni?
Zavatszki Milán: Teljesen átlagos embernek tartom magam. Vidéken élek, korábban marketinggel foglalkoztam, előtte programozó voltam. Aztán találkoztam az AI‑jal témájával, ami nagyon beszippantott.
Miért döntöttél úgy, hogy létrehozol egy karaktert? Honnan jött az ötlet?
Október környékén kezdett foglalkoztatni, amikor már nagyon eldurvult a közélet, és kellett valami frusztráció‑levezetés. Akkor ismerkedtem az AI‑jal is, és adta magát, hogy kipróbáljam: milyen egy karakter bőrébe bújni, meddig lehet elmenni úgy, hogy közben végig transzparens maradok. Soha nem titkoltam, hogy mesterséges karakterről van szó.
Van erre külföldi példa?
Igen, utólag rákerestem. 2016-ban volt egy AI‑influencer az Instagramon, akkor még csak képgenerálás létezett. Itthon minden lassabban csorog le, szóval sejtettem, hogy külföldön már jártak ezen az úton.
A követőid szerinted tudják, hogy Roxy Blaze AI‑karaktert?
Nagyon régóta dolgozom azon, hogy egyértelmű legyen. Minden videón ott van az AI‑jelölés, a leírásban is szerepel, a profilok is így lettek létrehozva. Ennek ellenére sokan még most sem veszik észre. Ha valaki csak bekövet, nem biztos, hogy visszanézi a leírást. Van, aki tudja és így is szereti, van, aki az alkotót látja mögötte, és van, aki egyszerűen nem akarja elhinni. Privátban is sokszor el kell magyaráznom.
Minden egyes esetben elmagyarázod a helyzetet annak, aki privát ír neked?
Igen. Nem akarok senkit becsapni. Direkt csinálok néha szürreális videókat, például amikor időutazik Kádár Jánoshoz, hogy azért essen le a tantusz. De még így is sokan komolyan veszik.
Mik a reakciók, amikor kiderül, hogy AI‑karakter?
Vegyesek. Van, aki eltűnik, mások azt írják, hogy kár, mert jó lenne, ha létezne. Ez gyakori komment.
Mi volt a célod a karakterrel? Reklámozni fogsz vele?
Sokáig még a gondolatát is kerültem. Január óta vannak megkeresések, de próbálom tisztán tartani a karaktert. Termék mellé nem szívesen tenném oda. Ügyek mellé talán, például egy gyermekjogi szervezet megkeresése most is foglalkoztat.
Számítottál arra, hogy ekkora követőtábora lesz?
Egyáltalán nem. Az elején technológiai és társadalmi kísérlet volt, meg a saját szórakozásom. Januárban éreztem először, hogy ez már komolyabb. Néha még most is túlnő rajtam, de mindig emlékeztetem magam, hogy végső soron én vagyok mögötte.
Nem félsz attól, hogy lemásolják?
Felmerült bennem is. Jogilag érdekes kérdés, mert egy AI‑karaktert elvileg nem lehet levédetni, hiszen a jogok nem nálam vannak. Biztos lesznek ebből a jövőben ügyek. De nem félek igazán, mert a karakter lényege én vagyok: a humor, a koncepció, a gondolkodás. Az arcot le lehet másolni, de a személyiséget nem. Ezért szoktam elmondani, milyen AI‑eszközöket használok, attól még nem fogja ugyanazt megcsinálni senki.
Mennyi időt töltesz vele naponta? Milyen gyakran posztolsz?
Túl sokat. Háromnaponta biztosan készül új videó, de ha két nap kimarad, már érzem, hogy csinálnom kell valamit.
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Melyik felületen a legnépszerűbb, hol megy a legjobban?
Most a Facebookon van a legnagyobb követőtábor, pedig azt csak mellékesen indítottam. A TikTokon indult be először. Témafüggő, hol teljesít jobban egy videó. A kommenteket szeretem a legjobban, és én válaszolok rájuk, bár mostanában visszavettem, mert rengeteg idő.
Kik követnek? Mit mutat az analitika?
Nagyon széles a skála: fiatalok és idősek is. Meglepett, hogy az idősebbek is ennyire jelen vannak. Van fiatal, aki nem jön rá, hogy AI‑karakter, és van idős, aki tökéletesen érti. A többségnek többször kell elmagyarázni, de nagy a szórás.
Van ebből bevételed? Jelent számodra bármilyen bevételi forrást a karakter?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem próbáltam monetizálni. A YouTube‑on két hétig sikerült is, aztán kizártak arra hivatkozva, hogy nem egyedi a tartalom. Ez egy gyakori indok, könnyű lenne fellebbezni, bizonyító videót is küldtem, de valamiért nem fogadták el, most két hónapot kell várnom. A Facebooknál pedig hiába írja a rendszer, hogy benne vagyok a partnerprogramban, hónapok óta csak annyit látok, hogy majd értesítenek. Szóval jelenleg nincs belőle bevételem. Sőt, sokba kerül: az AI‑eszközök nem ingyenesek, ezeket más bevételeimből próbálom finanszírozni, mert szeretem csinálni.
Mi a célod a karakterrel? Van végső cél, ami túlmutat a pénzkeresésen?
A pénzkeresés sosem volt cél. Csak amikor a YouTube feldobta a partnerprogramot, akkor gondoltam először arra, hogy ha már lehet, miért ne. De alapvetően ez egy kísérlet: technológiai, társadalmi és kreatív értelemben is. Nehéz megmondani, mi a végső cél. Úgy szoktam mondani, hogy ülök a hullámvasúton, és nézem, merre megy. A közönséggel szimbiózisban működik: figyelek az igényeikre, de nem kívánságmű, mert ez az én kifejezési eszközöm. A karakter fejlődni fog, és szeretném egy nagyobb, összetettebb világba helyezni. Lehet, hogy más karakterek is megjelennek majd. A bakancslistámon az is szerepel, hogy valamilyen formában kilépjen a fizikai térbe – erre már vannak ötleteim.
Mennyire vet fel etikai kérdéseket, hogy egy mesterséges karakter beszél, reagál, és tömegek követik?
Sokat gondolkodom ezen. Ezért is vagyok ennyire transzparens. Furcsa jelenség, hogy egy digitális karakterért lehet rajongani, de végül arra jutottam, hogy a Marvel‑filmek szereplőiért is rajonganak, pedig ők sem léteznek. Ez egyfajta digitális színház: az ember beül, nevet, és ha jól sikerül, kap valami gondolatot is. De valóban vannak etikai kérdések, és nekem is minden nap más a viszonyom hozzá.
A politikai térben is megjelentek AI‑videók. Szerinted szükség lesz szabályozásra a jövőben?
Biztos vagyok benne, hogy lesz szabályozás, és készülök is rá. Paradox módon, bár én is használom az AI‑t, azt gondolom, hogy szükség van valamilyen keretre. Most olyan, mint a vadnyugat, mint az internet hajnala. Szerintem akár jogosítványszerű engedélyhez is lehetne kötni bizonyos deepfake‑technológiákat, hogy a nagyon ártalmas tartalmakat vissza lehessen szorítani. Én már most is kiírom a videók elejére, ha politikus szerepel bennük, hogy AI‑generált tartalomról van szó – így a lelkiismeretem is nyugodt, és jogilag is tiszta.
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