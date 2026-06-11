Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 11.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 11.

Névnap

Barnabás

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.24 Ft

CHF: 386.34 Ft

GBP: 412.82 Ft

USD: 308.39 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 10.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 2, 13, 22, 24, 25, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 33 db

5-ös találat: 2228 db

4-es találat: 32438 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40150 Ft

MOL: 3800 Ft

RICHTER: 11820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.12: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, délután 21 és 26 fok között alakul.

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2026.06.13: Reggel lehetnek felhős tájak, majd sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Elszórtan - elsősorban északon - fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalra 7 és 15 fok közé hűl le, késő délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hullámzó front miatt kettős fronthatásra számíthatunk. Az ország nagyobb részén inkább a melegfronthoz köthető panaszok erősödhetnek, többek között fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás. (2026.06.10)

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