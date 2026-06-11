A gyermekes családok jövedelmi helyzetét vizsgálta legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 11.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. június 11.
Névnap
Barnabás
Friss hírek
- Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
- Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
- Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
- Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
- Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
- Kiszámoltuk, mikor érhetjük utol Ausztriát: 50 év vagy -3,5 millió magyar
Deviza árfolyam
EUR: 356.24 Ft
CHF: 386.34 Ft
GBP: 412.82 Ft
USD: 308.39 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. június 10.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 24. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 2, 13, 22, 24, 25, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 33 db
5-ös találat: 2228 db
4-es találat: 32438 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40150 Ft
MOL: 3800 Ft
RICHTER: 11820 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.12: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, délután 21 és 26 fok között alakul.
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2026.06.13: Reggel lehetnek felhős tájak, majd sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Elszórtan - elsősorban északon - fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalra 7 és 15 fok közé hűl le, késő délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hullámzó front miatt kettős fronthatásra számíthatunk. Az ország nagyobb részén inkább a melegfronthoz köthető panaszok erősödhetnek, többek között fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás. (2026.06.10)
Akciók
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A résztvevők okostelefonos fotóikkal és egy mobilalkalmazás segítségével járulhatnak hozzá a tudományos adatgyűjtéshez.
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Hiába próbálták megmenteni, elkezdődött a bontás: rengeteg magyar járt ide úszni, örökre eltűnhet a kedvelt budapesti strand
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