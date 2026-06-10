Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 10.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. június 10., szerda.

Névnap

Margit, Gréta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.68 Ft

CHF: 385.59 Ft

GBP: 412.22 Ft

USD: 307.93 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40330 Ft

MOL: 3892 Ft

RICHTER: 11840 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.11: A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly- és fátyolfelhők mellett. Reggelig sok helyen számíthatunk csapadékra: az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, majd nyugat felől gyorsan csökken a csapadékhajlam. Délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén, illetve a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, délután 20 és 27 fok között alakul, keleten a késő délelőtti órákban áll be a maximum.

2026.06.12: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor előfordulhat. Az északnyugati, északi szél élénk, kevés helyen erős is lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 14, délután 21 és 26 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hazánk döntő részén meleg időre számíthatunk, de kedd estefelé az északnyugati országrészt hullámzó hidegfront éri el, emiatt az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2026.06.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!