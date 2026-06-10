Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 10.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. június 10., szerda.
Névnap
Margit, Gréta
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 355.68 Ft
CHF: 385.59 Ft
GBP: 412.22 Ft
USD: 307.93 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40330 Ft
MOL: 3892 Ft
RICHTER: 11840 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.11: A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly- és fátyolfelhők mellett. Reggelig sok helyen számíthatunk csapadékra: az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, majd nyugat felől gyorsan csökken a csapadékhajlam. Délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén, illetve a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, délután 20 és 27 fok között alakul, keleten a késő délelőtti órákban áll be a maximum.
2026.06.12: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor előfordulhat. Az északnyugati, északi szél élénk, kevés helyen erős is lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 14, délután 21 és 26 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hazánk döntő részén meleg időre számíthatunk, de kedd estefelé az északnyugati országrészt hullámzó hidegfront éri el, emiatt az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2026.06.09)
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