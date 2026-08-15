Döbbenetes tragédia: mindössze 18 évesen halt meg a fiatal golfozó, mégis mi történt?

A fiatal sportolón sürgősségi agyműtétet hajtottak végre egy bangkoki kórházban, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét - jelentette a CBS News.

Mindössze 18 évesen elhunyt Jessica Bang ausztrál profi golfozó. A fiatal sportoló még augusztus 1-jén esett össze Thaiföldön, miközben a következő versenyre készült. A WPGA Tour of Australasia hivatalos közleményben búcsúzott a fiatal sportolótól, kiemelve, hogy Jessica rendkívüli tehetség volt, aki rövid pályafutása alatt is mély nyomot hagyott a mezőnyben.

Az ausztrál golfozó tavaly év végén szerzett profi kártyát a kvalifikációs tornán. Idén februárban, mindössze az ötödik profi versenyén megnyerte a Women's New South Wales Open regionális selejtezőjét, ahol a záró körben kiemelkedő, 65 ütéses eredményt ért el. Ennek köszönhetően kvalifikálta magát a Ladies European Tour versenysorozathoz tartozó NSW Women's Openre, ott azonban elbukta a vágást.

Unokatestvérei GoFundMe-oldalt hoztak létre a család támogatására, amellyel eddig több mint 50 ezer ausztrál dollárt gyűjtöttek össze. "A Jessicával töltött pillanatokat és a közös emlékeinket örökre megőrizzük. Humorérzéke, vidám és életteli személyisége mindig velünk marad" – írták a hozzátartozók az adománygyűjtő oldalon.