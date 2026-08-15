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Szenzációs eredmény Párizsban: Márton Richárd ezüstérmes 200 pillangón, Kós Hubert hatodik lett
Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.
Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával, 1:54.89-cel hatodikként zárt.
A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte 1:51.72 perccel. Mindkét magyar egyéni csúccsal került a fináléba, Kós élete addigi legjobbját (1:56.01) majd egy másodperccel megjavítva 1:55.13 perccel a negyedik lett összesítésben, honfitársa pedig hároméves rekordját (1:54.54) átadva a múltnak 1:54.47-tel a második legjobb idővel készülhetett.
Kós a döntőben is nagyon bekezdett és ezúttal még 100-nál is elsőként fordult., Marchand a harmadik hosszon sem tudta leszakítani nagyon magáról, de az utolsó fordulóra már biztosnak tűnt győzelme. Kós a hajrára elfáradt, mindeközben érkezett Márton a tőle szokásos hajrával és tempóról tempóra jött fel, végül pedig nagy egyéni csúccsal fejezte be a távot.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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