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Párizs, 2026. augusztus 14.Márton Richárd a férfi 200 méteres pillangóúszás középdöntőjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 14-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Szenzációs eredmény Párizsban: Márton Richárd ezüstérmes 200 pillangón, Kós Hubert hatodik lett

MTI
2026. augusztus 15. 18:50

Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.

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Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával, 1:54.89-cel hatodikként zárt.

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A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte 1:51.72 perccel. Mindkét magyar egyéni csúccsal került a fináléba, Kós élete addigi legjobbját (1:56.01) majd egy másodperccel megjavítva 1:55.13 perccel a negyedik lett összesítésben, honfitársa pedig hároméves rekordját (1:54.54) átadva a múltnak 1:54.47-tel a második legjobb idővel készülhetett.

Kós a döntőben is nagyon bekezdett és ezúttal még 100-nál is elsőként fordult., Marchand a harmadik hosszon sem tudta leszakítani nagyon magáról, de az utolsó fordulóra már biztosnak tűnt győzelme. Kós a hajrára elfáradt, mindeközben érkezett Márton a tőle szokásos hajrával és tempóról tempóra jött fel, végül pedig nagy egyéni csúccsal fejezte be a távot.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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