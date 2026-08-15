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Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 18:04

A magyar népdalok évszázadokon át fennmaradtak, gyakran különböző szövegváltozatokkal, amíg népdalgyűjtőink le nem jegyezték azokat. A népdalok ma is a magyar kultúra fontos részét képezik, találunk köztük boldog szerelmi éneket, búsuló nótát, vagy akár katonadalt is. A mai kvíz során próbára teheted, mennyire ismered a magyar népdalok szövegét. Vajon hányat tudsz közülük biztosan felidézni?

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Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!

1/10 kérdés
Milyen hegy van a népdalban? "A ... hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a tied."
csiszári
csatári
császári
csitári
2/10 kérdés
Mi a népdal refrénje? "Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról, …
ej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce."
rece-ruca, róka, rege, rejtem."
csiribir, csiribir, zabszalma."
huzsedári huzsedom."
3/10 kérdés
Mi van a tarisznyában az "Érik a szőlő, hajlik a vessző…" kezdetű népdalban?
hamupogácsa
kenyér
vöröshagyma
szalonna
4/10 kérdés
Hol járunk? "Erdő, erdő, erdő, …………….. kerek erdő. Madár lakik abban, madár lakik tizenkettő. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon."
nagyváradi
dunántúli
bakonybéli
marosszéki
5/10 kérdés
Milyen szín van a népdalban? "Kis kece lányom …... vagyon, ….. a rózsa, kezébe' vagyon. Mondom-mondom, fordulj ide, mátkám asszony..."
lilába', lila
vörösbe', vörös
fehérbe', fehér
sárgába', sárga
6/10 kérdés
Honnan fúj a népdalban, "szegény embert mindig ér"? Ha onnan nem fújna, ilyen hideg sem volna.
Dunáról
Gulácsról
Mohácsról
Hargitáról
7/10 kérdés
Mit csinál a juhász a dalban? "A juhásznak jól van dolga: egyik dombról a másikra terelgeti nyáját, ………………., bú nélkül éli világát."
öleli babáját
fújja furulyáját
neveli kutyáját
főzi a kásáját
8/10 kérdés
Mit jelent a dalban a lóding? "Csínom Palkó, Csínom Jankó, Csontos karabérom, Szép selymes lódingom, Dali pár pisztolyom."
kuruc katonák egyenkabátja
lószerszám
lőporzacskó
lószőr kalap
9/10 kérdés
Mivel van tele a kert a népdalban? "Hej, tulipán, tulipán, teljes szegfű, szarkaláb, tele kertem ….., szerelemnek lángjával."
zsályával
rózsával
nyárfával
málnával
10/10 kérdés
Mit hagyott a farkas a kecskéből a dalban? "Volt nekem egy kecském, tudod- e, kertbe rekesztettem, tudod- e, megette a farkas, tudod- e, csak a ……….. hagyta, látod- e."
farkát
fülét
szarvát
bőrét
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #zene #ének #magyar #kultúra #magyarok #dal #népszokás #kvíz #hagyomány #általános műveltségi kvíz

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