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Almák borítják a talajt egy kentuckyi almáskertben
HelloVidék

Legalább 50 éve nem volt ilyen kevés alma: tavasszal még drágulhat is a gyümölcs

HelloVidék
2026. augusztus 14. 20:16

Nem sok jóval kecsegtet az idei almaszüret: a terméktanács friss előrejelzése szerint legalább fél évszázada nem volt ilyen gyenge a termés. Az idei mennyiség a tavalyi, eddig rekordalacsony termést is akár 20 százalékkal alulmúlhatja, miközben Európa-szerte kevés az alma. A szélsőséges időjárás nemcsak a termés mennyiségét, hanem a gyümölcsök méretét is visszavetette, ami tavasszal az árakban is megjelenhet.

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Az RTL beszámolója szerint már elkezdődött az idei almaszüret, a termelők azonban rendkívül gyenge évre számítanak. A terméktanács előrejelzése alapján az idei termés az elmúlt legalább 50 év legrosszabb eredménye lehet.

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A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy már a tavalyi termés is történelmi mélypontot jelentett. Ehhez képest idén akár további 20 százalékos visszaesés is jöhet. Vagyis nemcsak arról van szó, hogy kevesebb alma kerülhet a hazai piacra, hanem arról is, hogy a készletek gyorsabban elfogyhatnak.

Európában is kevés az alma

A probléma ráadásul nem magyar sajátosság. Európa több országában is gyenge terméssel számolnak, a szélsőséges időjárás ugyanis az egész kontinensen megviselte az ültetvényeket.

A kedvezőtlen időjárás a gyümölcsök méretére is hatással van: az idei almák a várakozások szerint kisebbek lehetnek a megszokottnál. Ez a termelők számára különösen rossz hír, hiszen a kisebb gyümölcsök piaci értéke is eltérhet a nagyobb, étkezési almákétól.

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Jövő tavasszal jöhet az újabb drágulás

Az RTL által idézett szakmai várakozások szerint a mostani gyenge termés hatása nem feltétlenül azonnal jelenik meg a boltokban. A következő hónapokban még rendelkezésre állhatnak a betakarított készletek, később azonban egyre szűkebb lehet a kínálat.

Ez pedig jövő tavasszal már az árakban is megmutatkozhat: ha a hazai és az európai készletek is szűkösek lesznek, az alma ára ismét emelkedhet. A magyar vásárlók így egyelőre ugyan még nem feltétlenül érzik a boltokban az idei gyenge termés teljes hatását, de a szakemberek szerint érdemes felkészülni arra, hogy a szezon későbbi részében drágább lehet az egyik legnépszerűbb hazai gyümölcs.
Címlapkép: Getty Images
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