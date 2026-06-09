Alig változott a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 9.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 9.
Névnap
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Országos középtávú előrejelzés
2026.06.10: Az ország északnyugati felén felhősebb idő árható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés a napsütés mellett. Szórványosan, de napközben egyre inkább az ország északkeleti felén, harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12, 18, délután 26, 33 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél hűvösebb lesz.
2026.06.11: A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Reggelig, délelőttig sok helyen számíthatunk csapadékra: az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, de reggeltől nyugat felől gyorsan csökken a csapadékhajlam. Délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén, illetve a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, délután többnyire 22 és 27 fok között alakul.
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