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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 9.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 9.)

Pénzcentrum
2026. június 9. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 9.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.06.10: Az ország északnyugati felén felhősebb idő árható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés a napsütés mellett. Szórványosan, de napközben egyre inkább az ország északkeleti felén, harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12, 18, délután 26, 33 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél hűvösebb lesz.

2026.06.11: A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Reggelig, délelőttig sok helyen számíthatunk csapadékra: az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, de reggeltől nyugat felől gyorsan csökken a csapadékhajlam. Délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén, illetve a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, délután többnyire 22 és 27 fok között alakul.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

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