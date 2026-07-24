Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 704,98 pontos, 0,49 százalékos csökkenéssel, 143 471,05 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest, a Mol papírjanak árfolyama történelmi csúcsot ért.

Takács András, Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek úgy értékelt: inkább negatív, "nyári" hangulatban zárt a Budapesti Értéktőzsde, összhangban a nemzetközi tőzsdékkel, nem különösebben nagy forgalom mellett.

Az OTP-részvények csökkenése arra vezethető vissza, hogy a balti Luminor Bank felvásárlása utáni felfokozott pozitív hangulat kicsit lehűlt az árfolyam tekintetében. Ebben szerepet játszhatott, hogy litván és lett kormányzati szereplők is utaltak arra: az orosz érdekeltség miatt nem örülnek feltétlenül az OTP jelenlétének.

A Mol történelmi csúcson zárt. Noha pénteken estek az olajárak, a várakozások szerint azonban az olajfinomítók spreadje még jobb lesz a következő hónapokban.