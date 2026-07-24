Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 704,98 pontos, 0,49 százalékos csökkenéssel, 143 471,05 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest, a Mol papírjanak árfolyama történelmi csúcsot ért.
Takács András, Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek úgy értékelt: inkább negatív, "nyári" hangulatban zárt a Budapesti Értéktőzsde, összhangban a nemzetközi tőzsdékkel, nem különösebben nagy forgalom mellett.
Az OTP-részvények csökkenése arra vezethető vissza, hogy a balti Luminor Bank felvásárlása utáni felfokozott pozitív hangulat kicsit lehűlt az árfolyam tekintetében. Ebben szerepet játszhatott, hogy litván és lett kormányzati szereplők is utaltak arra: az orosz érdekeltség miatt nem örülnek feltétlenül az OTP jelenlétének.
A Mol történelmi csúcson zárt. Noha pénteken estek az olajárak, a várakozások szerint azonban az olajfinomítók spreadje még jobb lesz a következő hónapokban.
- A Mol árfolyama 26 forinttal, 0,58 százalékkal 4474 forintra erősödött, 3,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 640 forinttal, 1,39 százalékkal 45 380 forintra csökkent, forgalmuk 14,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom papírjainak ára 34 forinttal, 1,3 százalékkal 2648 forintra nőtt, forgalma 669,5 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 630 forintra esett, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 9326,17 ponton zárt pénteken, ez 34,75 pontos, 0,37 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
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