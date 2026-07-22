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Alacsony szögből készült portré boldog, diadalmas férfi diplomásról, aki az egyetem közelében áll, kezében a diplomával. Alulról fiatal, jóképű férfi büszke a tanulmányi eredményekre, aki a főiskolai diplomáját ünnepli.
Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!

Pénzcentrum
2026. július 22. 18:01

Évről évre sok ezren várják izgatottan a felvételi ponthatárok kihirdetését, amely egyeseknek egy új életszakasz kezdetét jelenti, másokban pedig régi egyetemi emlékeket idézhet fel. A magyar felsőoktatási intézmények múltja tele van költözésekkel, névváltoztatásokkal, tudományos sikerekkel és máig élő hagyományokkal. Vajon mennyit tudsz az ország ismert egyetemeiről és történetük emlékezetes részleteiről?

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Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!

1/10 kérdés
Melyik az az egyetem, amely korábban Marx Károly nevét viselte, de sokan máig is csak „Közgázként” emlegetik?
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2/10 kérdés
Melyik városban működik a Széchenyi István Egyetem központja?
Veszprém
Győr
Sopron
Szombathely
3/10 kérdés
Melyik magyar egyetemnek volt a rektora Szent-Györgyi Albert, aki hazai kutatásaiért kapott Nobel-díjat?
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
4/10 kérdés
Milyen történelmi néven ismerjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy-parkban álló központi épületét?
Ludovika
Stefánia Palota
Theresianum
Mária-kupola
5/10 kérdés
Melyik városban található a Georgikon, Európa első rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye?
Gödöllő
Debrecen
Keszthely
Mosonmagyaróvár
6/10 kérdés
Melyik híres magyar intézmény működött "Magyar Iparművészeti Egyetem" néven 2006-os névváltoztatása előtt?
Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)
Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE)
Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
7/10 kérdés
Melyik magyar városban alapította meg I. Lajos király az ország legelső egyetemét 1367-ben?
Szeged
Székesfehérvár
Pest
Pécs
8/10 kérdés
Melyik város a központja az idők során több névváltáson átesett Pannon Egyetemnek?
Nagykanizsa
Keszthely
Zalaegerszeg
Veszprém
9/10 kérdés
Mi volt a Soproni Egyetem történelmi, a városhoz ezer szállal kötődő profilja és korábbi elnevezése?
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Egyetem
Erdészeti és Faipari Egyetem
Bányászati és Kohászati Egyetem
Kertészeti és Szőlészeti Egyetem
10/10 kérdés
Mikor alapította Pázmány Péter a Nagyszombati Egyetemet, amely a mai ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös őse?
1456
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Címlapkép: Getty Images
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