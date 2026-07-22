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Évről évre sok ezren várják izgatottan a felvételi ponthatárok kihirdetését, amely egyeseknek egy új életszakasz kezdetét jelenti, másokban pedig régi egyetemi emlékeket idézhet fel. A magyar felsőoktatási intézmények múltja tele van költözésekkel, névváltoztatásokkal, tudományos sikerekkel és máig élő hagyományokkal. Vajon mennyit tudsz az ország ismert egyetemeiről és történetük emlékezetes részleteiről?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged! 1/10 kérdés Melyik az az egyetem, amely korábban Marx Károly nevét viselte, de sokan máig is csak „Közgázként” emlegetik? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik városban működik a Széchenyi István Egyetem központja? Veszprém Győr Sopron Szombathely Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar egyetemnek volt a rektora Szent-Györgyi Albert, aki hazai kutatásaiért kapott Nobel-díjat? Eötvös Loránd Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Debreceni Egyetem Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen történelmi néven ismerjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy-parkban álló központi épületét? Ludovika Stefánia Palota Theresianum Mária-kupola Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városban található a Georgikon, Európa első rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye? Gödöllő Debrecen Keszthely Mosonmagyaróvár Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres magyar intézmény működött "Magyar Iparművészeti Egyetem" néven 2006-os névváltoztatása előtt? Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar városban alapította meg I. Lajos király az ország legelső egyetemét 1367-ben? Szeged Székesfehérvár Pest Pécs Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik város a központja az idők során több névváltáson átesett Pannon Egyetemnek? Nagykanizsa Keszthely Zalaegerszeg Veszprém Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt a Soproni Egyetem történelmi, a városhoz ezer szállal kötődő profilja és korábbi elnevezése? Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Egyetem Erdészeti és Faipari Egyetem Bányászati és Kohászati Egyetem Kertészeti és Szőlészeti Egyetem Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor alapította Pázmány Péter a Nagyszombati Egyetemet, amely a mai ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös őse? 1456 1702 1690 1635 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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