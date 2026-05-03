Elképesztő hullámvasútra tesz minket az időjárás: a kora nyári meleg után durva zivatarok tarolják le hazánkat

Pénzcentrum
2026. május 3. 17:09

Az átlagosnál melegebb, kora nyárias időjárás várható május első hetében. A hőmérséklet hétfőn és kedden éri el csúcsértékét, amikor a déli országrészben és a Dunántúlon már 26-27 Celsius-fok is lehet, míg északon 22-23 fok körül alakulnak a maximumok. A hét elején még zavartalan napsütésre számíthatunk, majd a hét közepétől nedvesebb léghullámok érkeznek, így egyre inkább záporokra és zivatarokra kell készülni a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

  • Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napsütést. Csapadék az ország területén sehol sem valószínű. Napközben a légmozgás többnyire mérsékelt marad, bár északnyugaton néha megélénkülhet a délies irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
  • Kedden nyugat, délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de a keleti tájakon napközben még több órára kisüthet a nap. Estig főként a Dunántúlon elszórtan már kisebb eső, zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok közé hűl le a levegő. Délután többnyire 21 és 27 fok közötti hőmérséklet valószínű.
  • Szerdán általában erősen felhős vagy borult idő várható többfelé esővel, záporral, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik a zivatarok környezetében. Hajnalban 10 és 15 fok, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet; az esősebb tájakon hűvösebb maradhat az idő.
  • Csütörtökön a gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szórványosan, nagyobb eséllyel a középső és keleti országrészben alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül. A hajnali 9-14 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
  • Pénteken egy markánsabb hidegfront vonul át felettünk. Megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell számítani esőre, intenzív záporokra és zivatarokra. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet jelentősen visszaesik: a csúcsértékek már csak 16 és 21 fok között alakulnak.
  • Szombaton a front felhőzete elvonul, így a gomolyfelhők mellett már hosszabb napos időszakokra van kilátás. Csapadék már csak elvétve, főleg keleten fordulhat elő. Az északi szél még élénk lesz, de délutánra mérséklődik. Hajnalban 5-11, délután 18-23 fok várható.
  • Vasárnap napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnal hűvös lesz (4-10 fok), de délutánra ismét kellemes, 21-26 fokos kora nyári meleg várható.
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

