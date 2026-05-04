2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 4.)
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 4.)

2026. május 4. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. május 4., hétfő.

Mónika, Flórián

Deviza árfolyam

EUR: 362.09 Ft
CHF: 395.3 Ft
GBP: 419.53 Ft
USD: 308.77 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 30.
A Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 27, 28, 32, 34, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 9 db
4-es találat: 602 db
3-as találat: 12335 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41600 Ft
MOL: 4136 Ft
RICHTER: 13070 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.05: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már néhány zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél élénk, a Dunántúl északi és nyugati részein erős lesz. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 22, 28 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

2026.05.06: A napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Kora délutánig kevés, majd több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet. A maximum 23 és 28 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg időjárásunkat, fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van. Érdemes ezt kihasználni és lehetőleg a szabadban tölteni időnket, kirándulni a természetben, ezáltal pihenni és feltöltődni. (2026.05.03)

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
EMV chip
Europay-MasterCard-Visa rövidítésekből álló mozaikszó. Lehetővé teszi a mikroáramkörös (chipes) bankkártya használatát az interneten (vagy bármely más nyílt hálózaton) biztonságos elektronikus kereskedelmi tranzakció lebonyolítására.

Pénzcentrum  |  2026. május 4. 06:04
Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 05:32
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
Agrárszektor  |  2026. május 4. 07:01
Elképesztő dolog zajlik a lábunk alatt: sokan nem is sejtik a nagy titkot
