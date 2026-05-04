Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 4.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. május 4., hétfő.

Névnap

Mónika, Flórián

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 362.09 Ft

CHF: 395.3 Ft

GBP: 419.53 Ft

USD: 308.77 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 30.

A Hatoslottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 27, 28, 32, 34, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 9 db

4-es találat: 602 db

3-as találat: 12335 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41600 Ft

MOL: 4136 Ft

RICHTER: 13070 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.05: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már néhány zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél élénk, a Dunántúl északi és nyugati részein erős lesz. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 22, 28 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.05.06: A napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Kora délutánig kevés, majd több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet. A maximum 23 és 28 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg időjárásunkat, fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van. Érdemes ezt kihasználni és lehetőleg a szabadban tölteni időnket, kirándulni a természetben, ezáltal pihenni és feltöltődni. (2026.05.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!