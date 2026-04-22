Kilátás a Ryanair egyik repülőgépének kabinjából a berlini Brandenburgi repülőtéren, Németországban
Nagyon ráfázhat a repülőtéren, aki nem figyel erre az apró változásra: fontos dolgot lépett meg a Ryanair

2026. április 22. 12:40

A Ryanair 2026 novemberétől 60 perccel az indulás előtt zárja a check‑int és a poggyászfeladást, hogy több idő jusson az utasoknak a biztonsági és útlevél‑ellenőrzésre – közölte a légitársaság, amely szerint a változtatás főként a feladott poggyásszal utazókat érinti, míg a többség továbbra is online intézheti a folyamatot.

A Ryanair ma (április 22., szerda) bejelentette, hogy 2026. november 10‑től minden repülőterén a check‑in és a poggyászfeladás a járatok menetrend szerinti indulása előtt 60 perccel zárul majd (a jelenlegi 40 perc helyett). A módosítás célja, hogy az utasoknak több idejük legyen átjutni a repülőtéri biztonsági és útlevél‑ellenőrzési sorokon, és így csökkenjen azoknak a jelenleg is nagyon kis számú utasoknak a száma, akik emiatt maradnak le a járatukról.

A változtatás összhangban van azzal, hogy a Ryanair egyre több önkiszolgáló poggyászfeladó kioszkot telepít hálózatában: októberre a repülőterek több mint 95%-ában elérhetők lesznek ezek a berendezések. A kioszkok teljes mértékben integráltak a alkalmazásával, így az utasok maguk is feladhatják a poggyászukat és kinyomtathatják a poggyászcímkéket, ami gyorsítja a folyamatot és csökkenti a várakozási időt.

Ez a fejlesztés a légitársaság azon 20% utasának kedvez, akik feladott poggyásszal utaznak: számukra a 20 perccel korábbi zárás több időt biztosít a biztonsági és útlevél‑ellenőrzésre, így nagyobb eséllyel érnek oda időben a beszállókapuhoz. A fennmaradó 80% – akik nem adnak fel poggyászt – a változásból semmit nem érzékel: ők továbbra is online check‑int végeznek, és érkezéskor egyenesen a biztonsági ellenőrzéshez, majd a kapuhoz mennek.

Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója így nyilatkozott:

2026. november 10‑től a Ryanair‑utasok azt fogják tapasztalni, hogy a repülőtéri check‑in és poggyászfeladás 60 perccel az indulás előtt zár, a jelenlegi 40 perc helyett. Ez a változtatás több időt ad annak a 20% utasunknak, akik feladott poggyásszal utaznak, hogy átjussanak a biztonsági és útlevél‑ellenőrzési sorokon, és időben elérjék a beszállókaput, különösen a forgalmas időszakokban, amikor ezek a sorok hosszabbak lehetnek. Emellett októberig a Ryanair repülőtereinek több mint 95%-ában önkiszolgáló kioszkokat telepítünk. Ez gyorsabb poggyászfeladást, kevesebb sorban állást és még pontosabb járatindulást jelent annak a 20% utasnak, akik továbbra is feladott poggyásszal utaznak. A többi 80% számára pedig semmi nem változik: ők továbbra is online check‑int végeznek, és érkezéskor egyenesen a biztonsági ellenőrzéshez mennek.

 
