Ne bízd el magad a szikrázó napsütés láttán: kellemetlen fordulatot tartogatnak az esti órák Magyarországon

Kedden még kitart a meleg idő Magyarországon, de már látszik a változás. A nap első felében sok helyen napos idő várható, főleg keleten marad tisztább az ég. Nyugat felől viszont fokozatosan növekszik a felhőzet, ami délutánra már több térséget is elér.

A hőmérséklet továbbra is magas szinten marad. A délutáni órákban 22 és 28 fok közötti maximumok várhatók, ami már inkább kora nyári érzetet ad. Budapesten is hasonló idő alakul ki, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.

A szél déli, délnyugati irányból fúj, többfelé élénk lesz, a Dunántúl egyes részein erős lökések is előfordulhatnak. Ez főleg a nyugati országrészben lehet érezhető.

Csapadék napközben még nem valószínű, a legtöbb helyen száraz marad az idő. A fordulat estére érkezik. Elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, amelyek a késő esti órákban egyre több helyen megjelenhetnek.

A nap nagy része még kedvez a szabadtéri programoknak, de estére érdemes számolni a változékonyabb idővel.