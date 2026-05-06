Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
Utazás

Végre megnyílnak az égi csatornák Magyarország felett: jön a hidegfront, de kiderült a keserű igazság a megváltónak hitt esőről

Pénzcentrum
2026. május 6. 20:28

Hosszú, már márciustól tartó száraz időszakot törhet meg egy érkező hidegfront Magyarországon. A szakértők szerint ugyan több hullámban is érkezhet csapadék, ez azonban nem feltétlenül hoz mindenhol érdemi enyhülést. A különböző térségek között jelentős eltérések alakulhatnak ki a csapadék mennyiségében. A jelenlegi előrejelzések alapján az aszályhelyzet enyhülése továbbra is bizonytalan, írja a Portfolio.

Az időjárás-előrejelzések szerint egy hidegfronttal érkező csapadékrendszer vethet véget a március óta tartó, szokatlanul száraz időszaknak Magyarország területén. A Weather on Maps Weather on Maps meteorológusai Facebook-bejegyzésükben arról számoltak be, hogy a következő 10 napban a Kárpát-medence egyes részein a szokásosnál több csapadék is hullhat.

A szakértők szerint idén eddig csak néhány alkalommal volt példa hasonlóan aktív csapadéktevékenységre. Ugyanakkor továbbra sem egyértelmű, hogy pontosan mennyi eső érkezik Magyarországra, és az mennyire lesz képes enyhíteni a talajok rendkívüli szárazságát.

A Weather on Maps magyarázata szerint a tartósan száraz időjárást egy Európa feletti blokkoló anticiklon leépülése zárhatja le, amelyet erősebb ciklontevékenység válthat fel a kontinens északnyugati részén. Ez délnyugati irányból érkező, váltakozó nedvességtartalmú és enyhébb légtömegeket hozhat a térségbe.

A modell-előrejelzések alapján a csapadék eloszlása nem lesz egyenletes: a Tisza vízgyűjtő területe több esőt kaphat, míg a nyugati országrész az Alpok hatása miatt akár szárazabb is maradhat. Az ECMWF európai időjárási modell szerint a csapadék főként a keleti és északkeleti területeken lehet jelentősebb.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az ország jelentős részén már most olyan száraz a talaj, amely általában csak a nyár elejére jellemző. Bár a most érkező front lokálisan hozhat némi enyhülést, az előrejelzések szerint tartós, áztató esőre továbbra sincs nagy esély.

A mezőgazdaság szempontjából így továbbra is aggasztóak a kilátások, különösen a hosszabb távú csapadékeloszlási bizonytalanságok miatt.
