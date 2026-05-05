A földrengés szeizmikus aktivitását rögzítő szeizmográf.
Utazás

Földrengés rázta meg a határ mentét: magyar településeken is észlelték

MTI
2026. május 5. 07:07

Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét. A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint a rengés magnitúdója 4,2 volt.

Az epicentrum a szerbiai Zombor közelében volt, nagyjából 20 kilométerre a magyar határtól. A földmozgás helyi idő szerint 2 óra 35 perc körül következett be.

A jelenséget Magyarországon is érzékelték. Az obszervatóriumhoz több észlelés érkezett a délnyugati országrészből, ahol a lakosság is érezte a rengést.
