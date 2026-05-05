Kedd reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 5.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. május 5.
Névnap
Györgyi
Friss hírek
- Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
- Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
- Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
- Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
- Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
- Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Deviza árfolyam
EUR: 365.15 Ft
CHF: 398.54 Ft
GBP: 422.65 Ft
USD: 312.63 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41630 Ft
MOL: 4172 Ft
RICHTER: 12720 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.06: A napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Kora délutánig kevés helyen, majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
2026.05.07: Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Éjjel és napközben eső, zápor, zivatar több helyen, estétől kevesebb helyen lehet. A délnyugati szelet erős lökések kísérhetik, este az északnyugati megyékben északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében is lehet erős széllökés. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.05.04)
