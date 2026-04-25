Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 25.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. április 25., szombat.

Névnap

Márk

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.43 Ft

CHF: 397.26 Ft

GBP: 421.93 Ft

USD: 311.85 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. április 24.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 21, 29, 39, 44



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 14 db

4-es találat: 39 db

3+2 találat: 20 db

3+1 találat: 581 db

2+2 találat: 359 db

3-as találat: 1579 db

1+2 találat: 2011 db

2+1 találat: 9236 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41610 Ft

MOL: 4100 Ft

RICHTER: 13000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.26: Száraz hidegfront vonul át felettünk, így túlnyomóan napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, legfeljebb az északkeleti határ menti tájak lehetnek némileg felhősebbek. Csapadék nem valószínű, de északkeleten egy-egy futó zápor esetleg kialakulhat. Az északnyugati, északi szél szinte országszerte megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6 és 12 fok között alakul, de a szélvédett tájakon kissé hűvösebb, a Balaton környékén némileg enyhébb lehet az éjszaka. Délután 14, 21 fok között alakul a hőmérséklet.

2026.04.27: Napos, fátyolfelhős idő valószínű kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. Az északias szél több helyen megélénkül. Hajnalban -3, +7, délután 14, 20 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.04.24)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!