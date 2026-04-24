Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon

Ha azt gondolnánk, hogy a világ legnépszerűbb sörei Európából vagy az Egyesült Államokból származnak, könnyen tévedhetünk. A globális sörpiacot ma már egészen más erők mozgatják, mint korábban. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, mely márkákból fogy a legtöbb a világon, és hogyan változott a sörfogyasztás Magyarországon az elmúlt évtizedekben.

Kínai sör vezeti a világrangsort, miközben a magyarok egyre kevesebbet isznak. Teljesen átalakult a sörpiac az elmúlt évtizedekben. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a világ legnagyobb számban eladott söre a kínai Snow, amelyből évente több mint 100 millió hektolitert értékesítenek. Ez több mint kétszerese a második helyezett amerikai Budweiser eladásainak, míg a harmadik helyen szintén egy kínai márka, a Tsingtao áll. A toplista alapján jól látszik, hogy a globális sörpiacot manapság leginkább Ázsia és Amerika uralja. A top tízben több kínai márka is szerepel, mellettük amerikai és latin-amerikai sörök jelennek meg.

Eközben Magyarországon egészen más trend rajzolódik ki. A rendszerváltás idején, 1990-ben egy magyar átlagosan több mint 100 liter sört fogyasztott évente. Ez a szám az évek során jelentősen csökkent: 2023-ra már csak körülbelül 65 liter jutott egy főre. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a csökkenés mögött több tényező állhat. Változnak a fogyasztási szokások, nő az egészségtudatosság, és egyre többen választanak alternatív italokat. Az elmúlt években ráadásul a hazai sörfogyasztás további 11 százalékkal esett vissza, ami azt mutatja, hogy a trend még nem ért véget.

