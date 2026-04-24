A kötelező biztosítás ellenére tömegesen közlekednek fedezet nélkül robogók és elektromos rollerek Magyarországon.
Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon
Ha azt gondolnánk, hogy a világ legnépszerűbb sörei Európából vagy az Egyesült Államokból származnak, könnyen tévedhetünk. A globális sörpiacot ma már egészen más erők mozgatják, mint korábban. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, mely márkákból fogy a legtöbb a világon, és hogyan változott a sörfogyasztás Magyarországon az elmúlt évtizedekben.
Kínai sör vezeti a világrangsort, miközben a magyarok egyre kevesebbet isznak. Teljesen átalakult a sörpiac az elmúlt évtizedekben. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a világ legnagyobb számban eladott söre a kínai Snow, amelyből évente több mint 100 millió hektolitert értékesítenek. Ez több mint kétszerese a második helyezett amerikai Budweiser eladásainak, míg a harmadik helyen szintén egy kínai márka, a Tsingtao áll. A toplista alapján jól látszik, hogy a globális sörpiacot manapság leginkább Ázsia és Amerika uralja. A top tízben több kínai márka is szerepel, mellettük amerikai és latin-amerikai sörök jelennek meg.
Eközben Magyarországon egészen más trend rajzolódik ki. A rendszerváltás idején, 1990-ben egy magyar átlagosan több mint 100 liter sört fogyasztott évente. Ez a szám az évek során jelentősen csökkent: 2023-ra már csak körülbelül 65 liter jutott egy főre. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a csökkenés mögött több tényező állhat. Változnak a fogyasztási szokások, nő az egészségtudatosság, és egyre többen választanak alternatív italokat. Az elmúlt években ráadásul a hazai sörfogyasztás további 11 százalékkal esett vissza, ami azt mutatja, hogy a trend még nem ért véget.
CHART by Pénzcentrum: elgondolkodtató számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a férfival szemben, aki a Morrisons nevű szórakozóhelyen halálra vert egy másik vendéget.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és persze azt is, gazdára talált-e a félmilliárdos nyeremény!
A zenész elmondta, hogy a legtöbb taggal továbbra is jó viszonyt ápol. Ugyanakkor nem lát esélyt arra, hogy a formáció a jelenlegi felállásban folytassa a...
Május 8-án rendezik meg a Magyar Fagylalt Napját, amelyhez a tervek szerint mintegy háromszáz cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/17. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten is a főnyeremény.
Öt éve vár egy több százmilliós jutalékra a zenész, miközben a szerződés létét is vitatja az érintett cég.
A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Szerencsejáték Zrt.
A visszaerősödött forint hatására csökentette az Eurojackpot árát a Szerencsejáték Zrt.
A humorista arra figyelmezteti a nyilvánosságot, hogy ne dőljenek be az átverésnek, és jogi lépéseket is fontolgat az elkövetők ellen.
Sziget 2026: lineup és fellépők – Ennyibe kerül most egy napijegy, bérlet az idei Sziget Fesztiválra
Mennyibe kerülnek a Sziget 2026 jegyek és bérletek? Kik a már biztosan tudható Sziget fellépők? Összegyűjtöttük, amit az idei Sziget Fesztiválról tudni lehet.
Budapesten ad koncertet a The Smiths legendás frontembere: fogynak a jegyek, alig 3 hónap és színpadra lép
Morrissey-t generációja egyik legkiválóbb dalszövegíróját a szigetország zenei életének megkerülhetetlen alakjaként tartják számon.
Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él
Megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy ha az éjszaka közepén hirtelen baj érné, nem lenne kit felhívnia.
Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt a Hatoslottón.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a lottó-anomáliáról: így lehetséges, hogy a választás óta mindenhol volt telitalálat
Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt – közölte a Szerencsejáték Zrt.
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Ezen a héten kivételes szerencseszéria söpört végig az országon: minden hazai lottósorsoláson született telitalálat.
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,78 milliárd forint talált gazdára.
Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.
-
-
-
