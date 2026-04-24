2026. április 24. péntek György
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a sörben pirítózó kezekről, fesztiválon
Szórakozás

Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon

Jeki Gabriella
2026. április 24. 19:01

Ha azt gondolnánk, hogy a világ legnépszerűbb sörei Európából vagy az Egyesült Államokból származnak, könnyen tévedhetünk. A globális sörpiacot ma már egészen más erők mozgatják, mint korábban. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, mely márkákból fogy a legtöbb a világon, és hogyan változott a sörfogyasztás Magyarországon az elmúlt évtizedekben.

Kínai sör vezeti a világrangsort, miközben a magyarok egyre kevesebbet isznak. Teljesen átalakult a sörpiac az elmúlt évtizedekben. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a világ legnagyobb számban eladott söre a kínai Snow, amelyből évente több mint 100 millió hektolitert értékesítenek. Ez több mint kétszerese a második helyezett amerikai Budweiser eladásainak, míg a harmadik helyen szintén egy kínai márka, a Tsingtao áll. A toplista alapján jól látszik, hogy a globális sörpiacot manapság leginkább Ázsia és Amerika uralja. A top tízben több kínai márka is szerepel, mellettük amerikai és latin-amerikai sörök jelennek meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eközben Magyarországon egészen más trend rajzolódik ki. A rendszerváltás idején, 1990-ben egy magyar átlagosan több mint 100 liter sört fogyasztott évente. Ez a szám az évek során jelentősen csökkent: 2023-ra már csak körülbelül 65 liter jutott egy főre. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a csökkenés mögött több tényező állhat. Változnak a fogyasztási szokások, nő az egészségtudatosság, és egyre többen választanak alternatív italokat. Az elmúlt években ráadásul a hazai sörfogyasztás további 11 százalékkal esett vissza, ami azt mutatja, hogy a trend még nem ért véget.

Címlapkép: Getty Images
#magyarország #alkohol #ital #sör #penzcentrum #fogyasztás #szórakozás #alkoholfogyasztás #sörfogyasztás #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
19:30
19:01
18:42
18:26
18:03
NAPTÁR
Tovább
2026. április 24. péntek
György
17. hét
Április 24.
A kísérleti állatok világnapja
Április 24.
A rendőrség napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
