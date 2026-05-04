Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Mélyről a csúcs közelébe: újra BL-es lesz a United, de miért nem hosszabbítanak a sikeredzővel?

2026. május 4. 15:43

A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában. Michael Carrick pedig egyre erősebb pozícióból várja, hogy a klubvezetés döntsön a jövőjéről - írta meg a BBC Sport.

Kobbie Mainoo a, aki a győztes gólt szerezte a mérkőzésen a United számára, a mérkőzés után nem fukarkodott a dicsérő szavakkal az edzője felé. "Követni akarod. Harcolni akarsz érte. Meghalnál érte a pályán. Ma ezt mutattuk meg" – nyilatkozta a 21 éves középpályás a Sky Sportsnak.

Mainoo csütörtökön írta alá a hosszú távú szerződéshosszabbítását, amellyel mára a klub emblematikus figurájává vált. Pedig tavaly nyáron még a Napolihoz szeretett volna kölcsönbe szerződni, az idény első öt hónapjában pedig egyetlen bajnokin sem volt kezdő Rubén Amorim irányítása alatt.

Carrick nemcsak Mainoo-t integrálta újra sikeresen a csapatba, hanem Bruno Fernandest is visszahelyezte a kedvenc posztjára. Az ideiglenes megbízatása óta lejátszott tizennégy mérkőzésből tízet megnyert az együttes. Ebben az időszakban egyetlen másik csapat sem gyűjtött több pontot. A legyőzöttek között ott van a Manchester City, az Arsenal, a Tottenham, az Aston Villa, a Chelsea és most a Liverpool is. Utóbbi felett a 2015–2016-os idény óta először sikerült oda-vissza győzni a bajnokságban.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 747,15M €
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
33
21
7
5
66
29
37
70
3.
Manchester United
35
18
10
7
63
48
15
64
4.
Liverpool
35
17
7
11
59
47
12
58
Adatlap létrehozva: 2026.05.04.

A 44 éves szakember a szokásához híven kerülte a jövőjével kapcsolatos konkrétumokat.

Ami történni fog, az történni fog. Szeretem, amit csinálok. Elég természetesnek érződik az egész. Jó pozícióban vagyok

- fogalmazott Carrick a meccs után a jövőjét firtató kérdésekre. 

A klubvezetés korábban közölte, hogy az idény végén szeretné átfogóan értékelni a helyzetet, mielőtt döntene az edzői posztról. A kérdés már csak az, hogy erre valóban szükség van-e. Nehéz elképzelni, hogy a United olyan alternatívát találjon, amely a szurkolók és a játékosok számára egyaránt elfogadható lenne - kivéve talán akkor, ha sikerülne Luis Enrique-t elcsábítani a Paris Saint-Germaintől, erről korábban a Pénzcentrumon is írtunk:

Carrick maga sem rejtette véka alá az elégedettségét:

Amikor megérkeztünk, a Bajnokok Ligája még távoli célnak tűnt. Hogy három fordulóval a vége előtt már biztosítottuk a helyünket, az komoly eredmény. De ez nem jelentheti a végét, következetesen többet kell elvárnunk magunktól

- tette hozzá a vezetőedző.
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

