Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje: az ETO és a Fradi szombaton késő délután lépnek pályára.
Mélyről a csúcs közelébe: újra BL-es lesz a United, de miért nem hosszabbítanak a sikeredzővel?
A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában. Michael Carrick pedig egyre erősebb pozícióból várja, hogy a klubvezetés döntsön a jövőjéről - írta meg a BBC Sport.
Kobbie Mainoo a, aki a győztes gólt szerezte a mérkőzésen a United számára, a mérkőzés után nem fukarkodott a dicsérő szavakkal az edzője felé. "Követni akarod. Harcolni akarsz érte. Meghalnál érte a pályán. Ma ezt mutattuk meg" – nyilatkozta a 21 éves középpályás a Sky Sportsnak.
Mainoo csütörtökön írta alá a hosszú távú szerződéshosszabbítását, amellyel mára a klub emblematikus figurájává vált. Pedig tavaly nyáron még a Napolihoz szeretett volna kölcsönbe szerződni, az idény első öt hónapjában pedig egyetlen bajnokin sem volt kezdő Rubén Amorim irányítása alatt.
Carrick nemcsak Mainoo-t integrálta újra sikeresen a csapatba, hanem Bruno Fernandest is visszahelyezte a kedvenc posztjára. Az ideiglenes megbízatása óta lejátszott tizennégy mérkőzésből tízet megnyert az együttes. Ebben az időszakban egyetlen másik csapat sem gyűjtött több pontot. A legyőzöttek között ott van a Manchester City, az Arsenal, a Tottenham, az Aston Villa, a Chelsea és most a Liverpool is. Utóbbi felett a 2015–2016-os idény óta először sikerült oda-vissza győzni a bajnokságban.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Manchester City
|
33
|
21
|
7
|
5
|
66
|
29
|
37
|
70
|
3.
Manchester United
|
35
|
18
|
10
|
7
|
63
|
48
|
15
|
64
|
4.
Liverpool
|
35
|
17
|
7
|
11
|
59
|
47
|
12
|
58
A 44 éves szakember a szokásához híven kerülte a jövőjével kapcsolatos konkrétumokat.
Ami történni fog, az történni fog. Szeretem, amit csinálok. Elég természetesnek érződik az egész. Jó pozícióban vagyok
- fogalmazott Carrick a meccs után a jövőjét firtató kérdésekre.
A klubvezetés korábban közölte, hogy az idény végén szeretné átfogóan értékelni a helyzetet, mielőtt döntene az edzői posztról. A kérdés már csak az, hogy erre valóban szükség van-e. Nehéz elképzelni, hogy a United olyan alternatívát találjon, amely a szurkolók és a játékosok számára egyaránt elfogadható lenne - kivéve talán akkor, ha sikerülne Luis Enrique-t elcsábítani a Paris Saint-Germaintől, erről korábban a Pénzcentrumon is írtunk:
Carrick maga sem rejtette véka alá az elégedettségét:
Amikor megérkeztünk, a Bajnokok Ligája még távoli célnak tűnt. Hogy három fordulóval a vége előtt már biztosítottuk a helyünket, az komoly eredmény. De ez nem jelentheti a végét, következetesen többet kell elvárnunk magunktól
- tette hozzá a vezetőedző.
