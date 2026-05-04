Mélyről a csúcs közelébe: újra BL-es lesz a United, de miért nem hosszabbítanak a sikeredzővel?

A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában. Michael Carrick pedig egyre erősebb pozícióból várja, hogy a klubvezetés döntsön a jövőjéről - írta meg a BBC Sport.

Kobbie Mainoo a, aki a győztes gólt szerezte a mérkőzésen a United számára, a mérkőzés után nem fukarkodott a dicsérő szavakkal az edzője felé. "Követni akarod. Harcolni akarsz érte. Meghalnál érte a pályán. Ma ezt mutattuk meg" – nyilatkozta a 21 éves középpályás a Sky Sportsnak.

Mainoo csütörtökön írta alá a hosszú távú szerződéshosszabbítását, amellyel mára a klub emblematikus figurájává vált. Pedig tavaly nyáron még a Napolihoz szeretett volna kölcsönbe szerződni, az idény első öt hónapjában pedig egyetlen bajnokin sem volt kezdő Rubén Amorim irányítása alatt.

Carrick nemcsak Mainoo-t integrálta újra sikeresen a csapatba, hanem Bruno Fernandest is visszahelyezte a kedvenc posztjára. Az ideiglenes megbízatása óta lejátszott tizennégy mérkőzésből tízet megnyert az együttes. Ebben az időszakban egyetlen másik csapat sem gyűjtött több pontot. A legyőzöttek között ott van a Manchester City, az Arsenal, a Tottenham, az Aston Villa, a Chelsea és most a Liverpool is. Utóbbi felett a 2015–2016-os idény óta először sikerült oda-vissza győzni a bajnokságban.

Anglia Manchester United Piaci érték: 747,15M € Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 33 21 7 5 66 29 37 70 3. Manchester United 35 18 10 7 63 48 15 64 4. Liverpool 35 17 7 11 59 47 12 58 Adatlap létrehozva: 2026.05.04.

A 44 éves szakember a szokásához híven kerülte a jövőjével kapcsolatos konkrétumokat.

Ami történni fog, az történni fog. Szeretem, amit csinálok. Elég természetesnek érződik az egész. Jó pozícióban vagyok

- fogalmazott Carrick a meccs után a jövőjét firtató kérdésekre.

A klubvezetés korábban közölte, hogy az idény végén szeretné átfogóan értékelni a helyzetet, mielőtt döntene az edzői posztról. A kérdés már csak az, hogy erre valóban szükség van-e. Nehéz elképzelni, hogy a United olyan alternatívát találjon, amely a szurkolók és a játékosok számára egyaránt elfogadható lenne - kivéve talán akkor, ha sikerülne Luis Enrique-t elcsábítani a Paris Saint-Germaintől, erről korábban a Pénzcentrumon is írtunk:

Carrick maga sem rejtette véka alá az elégedettségét:

Amikor megérkeztünk, a Bajnokok Ligája még távoli célnak tűnt. Hogy három fordulóval a vége előtt már biztosítottuk a helyünket, az komoly eredmény. De ez nem jelentheti a végét, következetesen többet kell elvárnunk magunktól

- tette hozzá a vezetőedző.