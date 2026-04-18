Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 18.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. április 18., szombat.

Névnap

Andrea, Ilma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.59 Ft

CHF: 393.17 Ft

GBP: 415.54 Ft

USD: 307.37 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. április 17.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:

16, 31, 35, 43, 44



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 2 db

4+1 találat: 5 db

4-es találat: 16 db

3+2 találat: 46 db

3+1 találat: 610 db

2+2 találat: 717 db

3-as találat: 1167 db

1+2 találat: 4204 db

2+1 találat: 9061 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 44850 Ft

MOL: 4088 Ft

RICHTER: 13150 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.19: A napsütést eleinte inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes völgyekben fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délután 19, 24 fok várható.

2026.04.20: Éjszaka északnyugat, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, de hazánk déli és keleti felén csak délután süt ki hosszabb időre a nap. Éjszaka többfelé, napközben az ország déli és keleti felén fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 6, 12, délután 16, 21 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.04.17)

Akciók

