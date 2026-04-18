Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 18.)
Utazás

Pénzcentrum
2026. április 18. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. április 18., szombat.

Deviza árfolyam

EUR: 361.59 Ft
CHF: 393.17 Ft
GBP: 415.54 Ft
USD: 307.37 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. április 17.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 31, 35, 43, 44

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 5 db
4-es találat: 16 db
3+2 találat: 46 db
3+1 találat: 610 db
2+2 találat: 717 db
3-as találat: 1167 db
1+2 találat: 4204 db
2+1 találat: 9061 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 44850 Ft
MOL: 4088 Ft
RICHTER: 13150 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.19: A napsütést eleinte inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes völgyekben fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délután 19, 24 fok várható.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

2026.04.20: Éjszaka északnyugat, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, de hazánk déli és keleti felén csak délután süt ki hosszabb időre a nap. Éjszaka többfelé, napközben az ország déli és keleti felén fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 6, 12, délután 16, 21 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.04.17)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
