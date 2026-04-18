A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 18.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. április 18., szombat.
Névnap
Andrea, Ilma
Deviza árfolyam
EUR: 361.59 Ft
CHF: 393.17 Ft
GBP: 415.54 Ft
USD: 307.37 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. április 17.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 31, 35, 43, 44
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 5 db
4-es találat: 16 db
3+2 találat: 46 db
3+1 találat: 610 db
2+2 találat: 717 db
3-as találat: 1167 db
1+2 találat: 4204 db
2+1 találat: 9061 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 44850 Ft
MOL: 4088 Ft
RICHTER: 13150 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.19: A napsütést eleinte inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes völgyekben fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délután 19, 24 fok várható.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% .
2026.04.20: Éjszaka északnyugat, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, de hazánk déli és keleti felén csak délután süt ki hosszabb időre a nap. Éjszaka többfelé, napközben az ország déli és keleti felén fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 6, 12, délután 16, 21 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni. (2026.04.17)
Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
A Pénzcentrum 2026. április 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
