2026. április 17. péntek Rudolf
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy személyt látunk, aki egy okostelefonon egy digitális hangalapú asszisztenssel kommunikál, és egy laptop mellett tollal jegyzetel, modern hatékonyságot sugallva.
HRCENTRUM

Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar

Jeki Gabriella
2026. április 17. 19:01

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a tudományos-fantasztikus történetek világából a mindennapok részévé vált. Egyre több területen jelenik meg a munkában, a médiában vagy a digitális szolgáltatásokban. Nem meglepő, hogy sokan tartanak a hatásaitól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, milyen félelmek kapcsolódnak az AI térnyeréséhez, és mit mutatnak a legfrissebb felmérések a közvéleményről.

Félünk a mesterséges intelligenciától, de nem a saját munkánkat féltjük. Érdekes ellentmondást mutatnak a legfrissebb felmérések. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése azt mutatja, hogy az egyik leggyakoribb aggodalmunk a munkahelyek jövőjéhez kapcsolódik. A Statista Consumer Insights kutatása szerint az Egyesült Királyságban a válaszadók közel fele tart attól, hogy a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet válthat fel. A válaszok azonban egy érdekes ellentmondást is feltárnak: amikor a saját munkahelyükről kérdezték az embereket, jóval kevesebben érezték veszélyben magukat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nagyon úgy tűnik, sokan inkább általános társadalmi problémaként tekintenek az automatizációra, mint személyes fenyegetésre, aminek több oka lehet. Optimizmus, az a meggyőződés, hogy a saját munkánk túl összetett az automatizáláshoz, vagy egyszerűen az, hogy még nem látjuk pontosan, mire lesz képes a technológia a következő években.

A CHART by Pénzcentrum új adása szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos másik növekvő aggodalom a digitális tartalmak hitelessége. Az OECD adatai szerint az AI által generált tartalmakkal kapcsolatos incidensek száma meredeken nőtt: 2020 elején még alig 50 esetet regisztráltak, 2024 elejére több mint 200-at, 2026 januárjára pedig már közel 500-at. Ez nem kevesebb, mint tízszeres növekedést jelent néhány év alatt.

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munkahely #munka #kutatás #munkaerőpiac #oecd #automatizáció #mesterséges intelligencia #ai #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
19:47
19:33
19:16
19:01
18:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Medián
nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat.

Több kisokos

