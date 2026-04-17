Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a tudományos-fantasztikus történetek világából a mindennapok részévé vált. Egyre több területen jelenik meg a munkában, a médiában vagy a digitális szolgáltatásokban. Nem meglepő, hogy sokan tartanak a hatásaitól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, milyen félelmek kapcsolódnak az AI térnyeréséhez, és mit mutatnak a legfrissebb felmérések a közvéleményről.

Félünk a mesterséges intelligenciától, de nem a saját munkánkat féltjük. Érdekes ellentmondást mutatnak a legfrissebb felmérések. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése azt mutatja, hogy az egyik leggyakoribb aggodalmunk a munkahelyek jövőjéhez kapcsolódik. A Statista Consumer Insights kutatása szerint az Egyesült Királyságban a válaszadók közel fele tart attól, hogy a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet válthat fel. A válaszok azonban egy érdekes ellentmondást is feltárnak: amikor a saját munkahelyükről kérdezték az embereket, jóval kevesebben érezték veszélyben magukat.

Nagyon úgy tűnik, sokan inkább általános társadalmi problémaként tekintenek az automatizációra, mint személyes fenyegetésre, aminek több oka lehet. Optimizmus, az a meggyőződés, hogy a saját munkánk túl összetett az automatizáláshoz, vagy egyszerűen az, hogy még nem látjuk pontosan, mire lesz képes a technológia a következő években.

A CHART by Pénzcentrum új adása szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos másik növekvő aggodalom a digitális tartalmak hitelessége. Az OECD adatai szerint az AI által generált tartalmakkal kapcsolatos incidensek száma meredeken nőtt: 2020 elején még alig 50 esetet regisztráltak, 2024 elejére több mint 200-at, 2026 januárjára pedig már közel 500-at. Ez nem kevesebb, mint tízszeres növekedést jelent néhány év alatt.

CHART by Pénzcentrum: drámai számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.