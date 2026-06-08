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Ábrahámhegy, 2025. július 5.A drónnal készített felvételen retró festésű M41-es Csörgő dízelmozdonyok vontatta személyvonat halad Ábrahámhegynél a MÁV balatoni retró hétvégéjén 2025. július 5-én.MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Osztrák kocsikkal és 160-as tempóval indul meg a roham a Balatonhoz - erre számíthatnak az utasok

MTI
2026. június 8. 11:33

Június 20-án lép életbe a MÁV nyári balatoni menetrendje. A vasúttársaság felújított pályaszakaszokkal, az osztrák vasúttársaságtól (ÖBB) bérelt kocsikkal, felkészült utastájékoztató személyzettel és tartalékbuszokkal várja a szezonban érkező mintegy hárommillió utast.

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A MÁV idén is kiemelten készül a nyári forgalomra. Az elmúlt hónapokban végzett pálya-helyreállításoknak köszönhetően jelentősen csökkent a lassújelek száma, emellett a vállalat különös figyelmet fordít a szerelvények klímaberendezéseinek megfelelő működésére is. A tavalyi tapasztalatok alapján ráadásul a menetrendet is finomították.

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A Budapest és Székesfehérvár közötti szakaszon a korszerű FLIRT és KISS motorvonatok már kihasználhatják a 160 km/h-s megengedett pályasebességet. Bár ezek alapvetően elővárosi szerelvények, a gördülőállomány fejlesztésének köszönhetően a tervek szerint néhány éven belül már modern távolsági motorvonatokkal is el lehet majd jutni a tóhoz.

Az idei év újdonsága, hogy a Tapolca felé tartó Kék Hullám, valamint a Békéscsaba felé közlekedő Békés InterCity járatokon az ÖBB-től bérelt kocsik is forgalomba állnak. A vasúttársaság az esetleges fennakadások kezelésére is felkészült, így a forgalmasabb balatoni állomásokon munkatársak segítik majd az utasok tájékozódását, és szükség esetére tartalékbuszokat is készenlétbe helyeznek.

A vidéki nagyvárosokból, így az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl számos településéről idén is indulnak közvetlen balatoni járatok. A kerékpárral utazóknak továbbra is kötelező a kerékpárhelyjegy megváltása, jóllehet sok vonaton megnövelt kapacitással biztosítják a biciklik szállítását. A gördülékenyebb utascserét a forgalmasabb állomásokon diákmunkások is segítik.

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A nyári menetrend adatai folyamatosan frissülnek, így az elkövetkező napokban fokozatosan válnak elérhetővé a MÁV mobilalkalmazásban, valamint a vasúttársaság honlapján, ahol minden részlet és térképes segítség is megtalálható.
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