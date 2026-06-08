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Veszélybe került a nyári szezon a Balatonnál? Kongatják a vészharangot a vendéglátósok
Jól indult az év a dél-balatoni vendéglátóhelyek és kereskedők számára, a nyári főszezon kilátásait azonban komoly bizonytalanság övezi. A helyi vállalkozások helyzetét a súlyos munkaerőhiány mellett a növekvő adóterhek és a túlzott bürokrácia is nehezíti. A siófoki szezonnyitó fórumon elhangzott kormányzati ígéretek szerint a hamarosan érkező uniós források és az adózás tervezett egyszerűsítése hozhat enyhülést a szektornak - számolt be a Hírbalaton.
A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége (KISOSZ) somogyi szervezetének szezonnyitó fórumán a helyi kis- és középvállalkozások képviselői értékelték az elmúlt időszakot és a jövőbeli kilátásokat. Makkos Péter körzeti vezető elmondta:
az év eleje kifejezetten jól sikerült, hiszen a befagyott tó és a tavaszi hosszú hétvégék sok látogatót vonzottak, emellett a kerékpáros turizmus is folyamatosan erősödik. Ennek ellenére a nyári szezon kimenetele bizonytalan, az üzemeltetők többsége már annak is örülne, ha sikerülne elérni a tavalyi forgalmat.
A legnagyobb kihívást továbbra is a krónikus munkaerőhiány jelenti. Szinte minden büfé és étterem szakácshiánnyal küzd, amit az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti képzések megszűnése csak tovább súlyosbított, így egyes üzletek ki sem tudtak nyitni. A helyzetet nehezíti, hogy a külföldön dolgozó magyar vendéglátósok nyárra sem térnek haza, mivel a külföldi turisztikai központok ma már egész évben munkát kínálnak nekik.
A mindössze ötvennapos, rendkűl feszített balatoni főszezon emiatt sokak számára nem jelent vonzó alternatívát. Bár a diákmunka komoly segítséget nyújt, a szakképzett munkaerőt nem pótolhatja. A hiány enyhítésére többen harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásával próbálkoznak, ám az engedélyeztetési eljárás és a toborzás fejenként akár másfél-kétmillió forintos kiadást is jelenthet a munkaadóknak.
A munkaerőgondok mellett a növekvő adó- és rezsiterhek, a közlekedési nehézségek, valamint a túlzott bürokrácia is megnehezítik a vállalkozók mindennapjait. A rengeteg hatósági előírás és az adminisztrációs terhek jelentős időt és energiát vonnak el a tényleges vendéglátástól. A fórum résztvevői igazságtalannak nevezték azt a joggyakorlatot is, amely szerint, ha egy alkalmazott elmulasztja a nyugtaadási kötelezettséget, a tulajdonost büntetik meg, esetenként akár az üzlet ideiglenes bezárásával. A romló gazdasági feltételek és a csökkenő jövedelmezőség miatt az elmúlt években folyamatosan visszaesett a térségben működő vállalkozások száma.
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A fórumon részt vevő Csatári Ernő országgyűlési képviselő jelezte, hogy a felvetett problémákat és javaslatokat továbbítja a kormányzat felé. Kiemelte, hogy a munkaerőhiányt elsősorban belföldi forrásokból, nem pedig külföldi munkavállalókkal kívánják orvosolni.
Ebben a hamarosan megnyíló, kifejezetten a hazai kis- és középvállalkozásokat célzó uniós források, valamint egy bérlakásprogram is segítséget nyújthat. Komoly könnyebbséget jelenthet a szektornak az az elképzelés is, amely szerint 2027 januárjától ismét bevezetnék a KATA adózási formát, ezzel is mérsékelve a vállalkozók adminisztrációs és adóterheit.
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