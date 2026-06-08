Jó hír érkezett a budapestieknek: ingyen nyitja meg kapuit a népszerű strand, mutatjuk a feltételeket

Az óbudai önkormányzat idén júniusban is kétnapos, ingyenes strandolással várja a III. kerületi lakosokat a budakalászi Lupa-tónál, a belépéshez pedig mindössze egy érvényes lakcímkártyára van szükség - közölte az Infostart.

A június 21-re és 22-re, azaz vasárnapra és hétfőre meghirdetett eseménynek a Tó utca 1. szám alatti strandkomplexum ad otthont. A szervezők a két napot eltérő hangulatúra tervezték, hogy mindenki megtalálhassa a számára ideális kikapcsolódást. Ennek megfelelően a vasárnap a pezsgő, aktív programokat keresőknek kedvez, míg a hétfő a csendesebb, nyugodtabb pihenésre vágyókat várja.

Az ingyenes belépés feltétele az érvényes – állandó vagy ideiglenes – III. kerületi lakcímkártya felmutatása, amelyet a helyszínen ellenőriznek majd. Rossz idő esetén a rendezvényt egy héttel később, az erre a célra kijelölt esőnapokon, június 28-án és 29-én tartják meg.