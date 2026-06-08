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Megdől a népi jóslat: brutális hőséggel és veszélyes napsugárzással indul a hét Magyarországon
A hét elején igazi nyári melegre és sok napsütésre számíthatunk, hétfőn még zavartalan marad a jó idő, míg kedd délutántól nyugat felől már záporok és zivatarok érkezhetnek. A gyors felmelegedés mellett a növekvő pollenterhelés és a magas UV-sugárzás is megterhelheti a szervezetünket - tudósított az Időkép.
Hétfőn a népi megfigyelésekkel ellentétben Medárd napja ezúttal nem hoz esőt. Az időnként megjelenő gomolyfelhőkből nem várható csapadék, a hőmérséklet pedig a kora reggeli 18 fokról délutánra 29 fok köré emelkedik. Bár időjárási front nem vonul át felettünk, a fokozódó meleg miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén, fáradékonyság és koncentrációs zavarok léphetnek fel.
A néhol fülledtté váló levegő nehézlégzést is okozhat, ezért kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a bőr védelme, mivel 10 és 16 óra között országszerte erős, helyenként nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.
A következő napokban az allergiásoknak is nehezebb dolguk lesz, ugyanis ismét felerősödik a pollenterhelés. A legfőbb panaszt jelenleg a pázsitfűfélék okozhatják, amelyek virágpora közepes és magas koncentrációban van jelen a levegőben. Számos más fa és lágyszárú növény, többek között a fenyő, a csalán, a hárs és az útifű virágpora, valamint a gombaspórák is megtalálhatók a légkörben, de ezek mennyisége egyelőre alacsony vagy közepes szinten marad.
Kedden tovább fokozódik a kánikula, így a csúcshőmérséklet a hajnali 10–18 fokos értékekről délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik. Napközben a fátyolfelhők mellett nyugaton és északnyugaton már erőteljesebb felhőképződés várható, és ezeken a tájakon, ahol egy-két fokkal hűvösebb is lehet, délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, a zivatarokat pedig akár viharos széllökések is kísérhetik.
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