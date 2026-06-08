2026. június 8. hétfő Medárd
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A parlagfű mérgező és a talajon aktívan terjedő növény. Ernyős gyomnövény Tehénpasztinák virágzó gyomnövény egy szántóföldön egy nyári napon. A veszélyes óriás parlagfű magjainak érése.
Utazás

Megdől a népi jóslat: brutális hőséggel és veszélyes napsugárzással indul a hét Magyarországon

Pénzcentrum
2026. június 8. 07:24

A hét elején igazi nyári melegre és sok napsütésre számíthatunk, hétfőn még zavartalan marad a jó idő, míg kedd délutántól nyugat felől már záporok és zivatarok érkezhetnek. A gyors felmelegedés mellett a növekvő pollenterhelés és a magas UV-sugárzás is megterhelheti a szervezetünket - tudósított az Időkép.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hétfőn a népi megfigyelésekkel ellentétben Medárd napja ezúttal nem hoz esőt. Az időnként megjelenő gomolyfelhőkből nem várható csapadék, a hőmérséklet pedig a kora reggeli 18 fokról délutánra 29 fok köré emelkedik. Bár időjárási front nem vonul át felettünk, a fokozódó meleg miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén, fáradékonyság és koncentrációs zavarok léphetnek fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A néhol fülledtté váló levegő nehézlégzést is okozhat, ezért kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a bőr védelme, mivel 10 és 16 óra között országszerte erős, helyenként nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.

A következő napokban az allergiásoknak is nehezebb dolguk lesz, ugyanis ismét felerősödik a pollenterhelés. A legfőbb panaszt jelenleg a pázsitfűfélék okozhatják, amelyek virágpora közepes és magas koncentrációban van jelen a levegőben. Számos más fa és lágyszárú növény, többek között a fenyő, a csalán, a hárs és az útifű virágpora, valamint a gombaspórák is megtalálhatók a légkörben, de ezek mennyisége egyelőre alacsony vagy közepes szinten marad.

Kedden tovább fokozódik a kánikula, így a csúcshőmérséklet a hajnali 10–18 fokos értékekről délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik. Napközben a fátyolfelhők mellett nyugaton és északnyugaton már erőteljesebb felhőképződés várható, és ezeken a tájakon, ahol egy-két fokkal hűvösebb is lehet, délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, a zivatarokat pedig akár viharos széllökések is kísérhetik.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #allergia #időjárás #kánikula #hőmérséklet #pollen #napsütés #meleg #zivatarok #időjárás-előrejelzés #időkép

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:24
05:20
22:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 7.
Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről
2026. június 7.
Elfordulnak a fiatalok az alkoholtól: komoly bajban van a sörpiac Magyarországon
2026. június 6.
Ezt a hibát a magyarok többsége elköveti, mikor az AI-t használja: óriási árat fizethetnek érte
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
2 hete
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
3
3 napja
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
4
2 hete
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
5
1 hete
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 05:20
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
Pénzcentrum  |  2026. június 7. 22:43
F1 Spanyol Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az időmérő és a spanyol nagydíj kezdési ideje
Agrárszektor  |  2026. június 8. 06:02
Váratlan fordulat a magyar földeken: meglepő eredményt hozhat az idei aratás