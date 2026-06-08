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Felszállásra váró, jellegtelen utasszállító repülőgép
Utazás

Újabb légitársaságok léptek az iráni konfliktus miatt: sok utas terve borulhat napokon belül

Pénzcentrum/MTI
2026. június 8. 18:19

Ideiglenesen felfüggeszti izraeli járatait a Wizz Air és az Austrian Airlines az iráni konfliktus miatt. A döntés ellenére Izrael légtere továbbra is nyitva maradt, a Ben Gurion repülőtér fogadja és indítja a nemzetközi járatokat. Az oktatásban ugyanakkor továbbra is rendkívüli intézkedések vannak érvényben.

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A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait - jelentették a légitársaságok hétfőn.

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A Wizz Air légitársaság június 8-án és 9-én ideiglenesen felfüggeszti Izraelbe tartó járatait, válaszul az Iránnal történt eszkalációra. A légitársaság közölte, hogy "az izraeli járatok újraindítását a jelenlegi tervek szerint június 10-én tervezik, a helyzet alakulásától függően. Az utasok és a személyzet biztonsága továbbra is a vállalat legfontosabb prioritása, amely továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kialakuló helyzetet az illetékes hatóságokkal együttműködve".

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Az Austrian Airlines csak a múlt héten indította újra Izraelbe tartó járatait, és szintén törölte hétfői járatait.

Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán, a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat.

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Joáv Kis izraeli oktatási miniszter hétfőn bejelentette, hogy kedden sem lesz tanítás az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt, de előkészületeket tesznek az iskolák szerdai megnyitására, amikor kis csoportokban újrakezdik a frontális oktatást.
Címlapkép: Getty Images
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