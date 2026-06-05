Elhagyja a front az országot: mutatjuk, hol tér vissza a kora nyári idő, és hol maradhatnak zivatarok

Szombatra fokozatosan elvonul a frontfelhőzet Magyarország fölül, és az ország nagy részén többórás napsütésre lehet számítani. Bár keleten még előfordulhatnak záporok, zivatarok, a hőmérséklet napközben már 23 és 28 fok közé emelkedik.

A pénteken érkező front felhőzete lassan kelet felé halad, és szombat délelőttre várhatóan az ország keleti tájait is elhagyja. A hétvége első napján a fátyol- és gomolyfelhők mellett országszerte több órára kisüt a nap.

Pénteken még elsősorban a nyugati határ közelében fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. Az éjszakai órákban a déli és délkeleti országrészben több helyen is kialakulhat csapadék, helyenként jelentősebb mennyiség is hullhat.

Szombaton már csak főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor, néhol zivatar, miközben az ország nagy részén szárazabb és naposabb idő várható.

A Dunántúlon pénteken átmenetileg több helyen megerősödhet az északnyugati szél, éjszakától azonban mérséklődik a légmozgás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a derült és szélcsendes helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Szombat délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő, így kellemes, kora nyári időre készülhetünk.