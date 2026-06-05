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Elhagyja a front az országot: mutatjuk, hol tér vissza a kora nyári idő, és hol maradhatnak zivatarok

Pénzcentrum
2026. június 5. 21:06

Szombatra fokozatosan elvonul a frontfelhőzet Magyarország fölül, és az ország nagy részén többórás napsütésre lehet számítani. Bár keleten még előfordulhatnak záporok, zivatarok, a hőmérséklet napközben már 23 és 28 fok közé emelkedik.

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A pénteken érkező front felhőzete lassan kelet felé halad, és szombat délelőttre várhatóan az ország keleti tájait is elhagyja. A hétvége első napján a fátyol- és gomolyfelhők mellett országszerte több órára kisüt a nap.

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Pénteken még elsősorban a nyugati határ közelében fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. Az éjszakai órákban a déli és délkeleti országrészben több helyen is kialakulhat csapadék, helyenként jelentősebb mennyiség is hullhat.

Szombaton már csak főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor, néhol zivatar, miközben az ország nagy részén szárazabb és naposabb idő várható.

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A Dunántúlon pénteken átmenetileg több helyen megerősödhet az északnyugati szél, éjszakától azonban mérséklődik a légmozgás.

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A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a derült és szélcsendes helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Szombat délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő, így kellemes, kora nyári időre készülhetünk.
Címlapkép: Getty Images
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