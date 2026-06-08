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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 8.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 8.)

Pénzcentrum
2026. június 8. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 8., hétfő.

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Friss hírek

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GBP: 411.68 Ft
USD: 308.52 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 4.
A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 9, 15, 21, 28, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 20 db
4-es találat: 858 db
3-as találat: 13922 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40770 Ft
MOL: 3908 Ft
RICHTER: 11920 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.09: Fátyolfelhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul, zivataroknál erős, viharos széllökés is lehet. Délután 27, 32 fok valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.06.10: Északon, északnyugaton sok lesz a felhő, de máshol is egyre erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés a napsütés mellett. Szórványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északias szél. A hőmérséklet hajnalban 12, 18, délután 26, 33 fok között valószínű, de nyugaton, északnyugaton ennél hűvösebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.06.07)

Akciók

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