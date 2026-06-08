Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 8.)

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Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. június 4.

A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 9, 15, 21, 28, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 20 db

4-es találat: 858 db

3-as találat: 13922 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40770 Ft

MOL: 3908 Ft

RICHTER: 11920 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.09: Fátyolfelhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul, zivataroknál erős, viharos széllökés is lehet. Délután 27, 32 fok valószínű.

2026.06.10: Északon, északnyugaton sok lesz a felhő, de máshol is egyre erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés a napsütés mellett. Szórványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északias szél. A hőmérséklet hajnalban 12, 18, délután 26, 33 fok között valószínű, de nyugaton, északnyugaton ennél hűvösebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.06.07)

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