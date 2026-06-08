Hétfőn a népi megfigyelésekkel ellentétben Medárd napja ezúttal nem hoz esőt.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 8.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 8., hétfő.
Névnap
Medárd
Friss hírek
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Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. június 4.
A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 9, 15, 21, 28, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 20 db
4-es találat: 858 db
3-as találat: 13922 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40770 Ft
MOL: 3908 Ft
RICHTER: 11920 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.09: Fátyolfelhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul, zivataroknál erős, viharos széllökés is lehet. Délután 27, 32 fok valószínű.
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2026.06.10: Északon, északnyugaton sok lesz a felhő, de máshol is egyre erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés a napsütés mellett. Szórványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északias szél. A hőmérséklet hajnalban 12, 18, délután 26, 33 fok között valószínű, de nyugaton, északnyugaton ennél hűvösebb lesz.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.06.07)
Akciók
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