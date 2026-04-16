Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 16.)

Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. április 16.

Névnap

Csongor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.07 Ft

CHF: 393.74 Ft

GBP: 417.35 Ft

USD: 307.57 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 15.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 13, 16, 24, 25, 29, 30



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 58 db

5-ös találat: 1987 db

4-es találat: 31143 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 44300 Ft

MOL: 4426 Ft

RICHTER: 12830 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.17: Gomolyfelhős, napos idő várható, a középső tájakon előfordulhat egy-egy zápor. Helyenként megélénkül az északias légmozgás. Hajnalban 3, 10, délután 19, 23 fok valószínű.

2026.04.18: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, és kevés fátyolfelhővel, de csapadék nélkül. Az északias szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 9, délután 18 és 22 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb, a nyugati, délnyugati megyékben pedig melegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.04.15)

Akciók

