Ilyen nincs! Itt a júniusi havazás: ebben a térségben már masszívan hullik

Nyár ide vagy oda, télies meglepetésre ébredtek ma reggel az olasz Alpokban: a Stelvio‑hágó térségét 5 centi friss hó borította be, teljesen kifehérítve a magashegyi tájat.

Szokatlan időjárási fordulat érte ma reggel az olasz Alpok egyik legmagasabban fekvő térségét: a Stelvio-hágónál 5 centiméter friss hó hullott június első napjaiban. A jelenségről a MetFigyelő számolt be, hozzátéve, hogy a hágó környéke teljesen kifehéredett, mintha nem is a nyár elején, hanem januárban járnánk. A friss fotókat Marco, a Passione Neve & Montagna oldal készítője osztotta meg.

A Stelvio-hágó az Alpok egyik legmagasabb, 2757 méteren fekvő közúti átjárója, ahol a nyári hónapokban is gyakoriak a hirtelen lehűlések és a gyorsan érkező csapadékos frontok. A magashegyi környezetben ilyenkor is könnyen előfordulhat havazás, de a júniusi friss hó még így is ritkaságnak számít, különösen akkor, amikor Európa nagy részén már kánikulára készülnek.